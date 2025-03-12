Замена Starlink в Украине — сколько стоят терминалы OneWeb и какие характеристики

Система спутникового интернета Starlink установлена ​​на позиции украинских военных в Донецкой области. Фото: Reuters

На фоне ухудшения дипломатических отношений с США, Украина вместе с европейскими партнерами всерьез задумались над поиском альтернативы американской спутниковой связи Starlink, на случай, если Илон Маск решить отключить свои терминалы в Украине. И хотя основатель Space X заявил, что не планирует этого делать, в Европе, все равно настаивают на замене. Так как безопасная и надежная спутниковая связь имеет стратегическую важность для суверенной Европы.

Новини.LIVE разбирались, какие альтернативы Starlink есть в распоряжении европейцев и сможет ли Украина обойтись без американских спутников.

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"Starlink никогда не отключит свои терминалы в Украине"

После очередной публичной ссоры с участием американского миллиардера Илона Маска с министром иностранных дел Польши Радославом Сикорским, основатель Space X заявил, что не планирует отключать спутниковый сервис Starlink на территории Украины.

По его словам, система Starlink представляет собой "костяк украинской армии" и в случае отключения сервиса украинский фронт полностью рухнет.

I literally challenged Putin to one on one physical combat over Ukraine and my Starlink system is the backbone of the Ukrainian army. Their entire front line would collapse if I turned it off.



What I am sickened by is years of slaughter in a stalemate that Ukraine will… — Elon Musk (@elonmusk) March 9, 2025

Такое высказывание, видимо, было воспринято, как очередную угрозу со стороны США в отношение Украины. В ответ на это глава МИД Польши Сикорский указал, что Starlink для Украины оплачивается польским министерством цифровых технологий и стоит Варшаве около 50 млн долл. в год. "Если SpaceX окажется ненадежным, мы будем вынуждены искать других поставщиков", — написал он в соцсети Х.

На что Маск отреагировал в уже привычной для него резкой манере: "Заткнись, маленький человек. Вы оплачиваете лишь малую часть расходов. Замены Starlink не существует", — написал Маск в комментарии.

Позже он написал еще один пост, в котором подчеркнул, что несмотря на свое несогласие с политикой Киева не станет отключать терминалы Starlink в Украине и не будет использовать это как инструмент давления.

Подтвердил это и госсекретарь США Марко Рубио, который к тому же обвинил Сикорского в распространении ложной информации. "Никто не угрожал отключением Starlink для Украины. Вам следовало бы сказать спасибо. Без Starlink Украина давно бы проиграла войну, и российские войска стояли бы уже на границе с Польшей", — написал Рубио.

"Будет болезненно, но не катастрофа"

Как говорят украинские военные эксперты, высказывания американских коллег сильно преувеличены. К тому же, с первого дня войны Украина выстраивала свои каналы связи. А потому отключение Starlink не будет катастрофой для фронта.

"Все военные понимали с каким нестабильным партнером имеют отношение и что строить военную связь на базе коммерческой инфраструктуры, которая принадлежит другой стране - это неправильно. Поэтому наш Генштаб с первого дня войны выстраивал в том числе альтернативные каналы связи. Везде, где я бываю на фронтах, все начальники бригад, полков, батальонов выстраивают альтернативы. Это и радиорелейки, и оптоволоконные линии связи, и даже LTE и ADSL модемы. Чего только не увидишь. Военные понимают, что Starlink может отключится и не делают ставку на него", — уверяет эксперт по коммуникациям и радиоэлектронной борьбе Сергей Бескрестнов.

По его словам, единственные для кого Starlink актуален — это пилоты БПЛА. "Там много трансляций, целеуказаний и прочего. Но даже с учетом этого, если Starlink отключат, связь не ляжет. Мы ведем операции на Курском направлении, где Starlink не работает. И это не мешает нам координировать войска. Я бы не спешил разводить панику. Если даже Starlink будет отключен, это будет болезненно, но не будет катастрофа для армии. На рынке есть еще другие каналы связи. Да, они более дорогие, низкоскоростные, работают на геостационарных спутниках. Но они есть", — сказал эксперт.

Какие есть альтернативы Starlink

Активно обсуждают замену американского Starlink на альтернативного оператора и в Европе. Как отмечают в Еврокомиссии, безопасная и надежная спутниковая связь имеет стратегическую важность для суверенной Европы.

По данным Reuters, франко-британская группа Eutelsat ведет переговоры с Евросоюзом о том, чтобы ее спутники OneWeb в перспективе заменили Starlink в Украине. "Мы обмениваемся мнениями с ЕС о том, как мы можем внести свой вклад в расширение усилий Украины", — сказал представитель Eutelsat, добавив, что у компании есть геостационарные спутниковые мощности, подходящие для некоторых приложений в регионе.

Более того, по словам директора французского оператора спутниковой связи Eutelsat Евы Бернеке, компания рассматривает возможность передачи Украине 40 тыс. терминалов доступа к интернету. Как сказала Бернеке в интервью Bloomberg, сейчас французский оператор спутниковой связи ведет с Киевом переговоры по установке на подконтрольной ему территории нескольких видов систем. Речь идет как о стандартных терминалах, так и предназначенных для военных целей.

Кто такая Eutelsat и какие отличия от Starlink?

Французская компания Eutelsat – один из старейших спутниковых операторов Европы, основанный в 1977 году. Долгое время она специализировалась на геостационарных спутниках (GEO), работающих на высоте 35, 8 тыс. км и обеспечивающих телевидение и корпоративные коммуникации.

Двухпараболический пользовательский терминал Eutelsat OneWeb Maritime. Фото: intelliantech.com

В 2023 году Eutelsat приобрела британскую компанию OneWeb, разрабатывающую низкоорбитальные спутники (LEO), подобные Starlink. Теперь Eutelsat владеет гибридной сетью, включающей как GEO, так и LEO-спутники. Геостационарные аппараты работают на высоте 35 786 км, что позволяет охватывать большие территории, но создает высокую задержку (600+ мс). Низкоорбитальные спутники OneWeb летают на высоте 1 200 км, снижая задержку до 40–100 мс, но их группировка пока слишком мала – чуть более 600 спутников.

В отличие от этого, Starlink использует только LEO-спутники, работающие на высоте 340–550 км. Более низкая орбита означает, что для покрытия земного шара требуется больше спутников, и они имеют более короткий срок службы, но это также приводит к более быстрому соединению и позволяет обеспечить минимальную задержку (20–40 мс) и более высокую скорость соединения. Сегодня Starlink насчитывает около 7 тыс. активных спутников, что делает его крупнейшей низкоорбитальной сетью в мире.

OneWeb предлагает скорость от 50 до 200 Мбит/с, но она варьируется в зависимости от региона. Из-за меньшего количества спутников возможны разрывы соединения при плохих погодных условиях. Starlink обеспечивает от 50 до 500 Мбит/с, в зависимости от загруженности сети и типа подписки. При этом система дает более стабильный сигнал и низкую задержку, что критично для военных.

В 20 раз дороже, чем Starlink

Отдельная тема — эта цена оборудования, которая у европейского аналога в 20 раз дороже. Это объясняется тем, что компания изначально была рассчитана на предоставление услуг корпорациям, государственным учреждениям и военным. Так, стоимость только терминалов связи OneWeb составляет минимум 10 тыс. евро за шутку, без учета стоимости подписки. А некоторые образцы стоят и все 25 тыс. евро за штуку.

Стоимость терминалов OneWeb в Европе. Скриншот: europasatellite.com

Для сравнения, стоимость терминалов Starlink, в зависимости от версии, варьируется от 300 до 500 долл.

Подписка на OneWeb стоит от 1 тыс. долл. в месяц. Для частных лиц такой тариф неприемлем. У Starlink стандартные тарифы варьируются от 90 до 500 долл. в месяц. Например, в Европе базовый тариф составляет порядка 120 долл., а специальный военный тариф может доходить до 450 долл. Для Украины цены начинаются от 75 долл.

Стоимость оборудования с подпиской Starlink для Украины составляет 613 дол., включая доставку. Скриншот: starlink.com

На замену всех Starlink на OneWeb требуется миллиард долларов

Чтобы полностью заменить Starlink на Eutelsat, потребуется закупить десятки тысяч терминалов и оплатить дорогое обслуживание.

Сегодня в Украине работает несколько десятков тысяч официально зарегистрированных терминалов Starlink на балансе вооруженных сил.

"Часть из них работает бесплатно для нас и оплачивается правительствами разных стран или фондами. Остальная часть, точной оценки нет, это личные терминалы. Это может быть и 30 и 60 тыс. единиц. В сумме мы можем говорить, что на территории Украины работает до 100 тыс. терминалов. Это количество превышает все Starlink в Европе. На них SpaceX зарабатывает рядка 10 млн долл. в год (абонентская плата 120 долл. в месяц за один терминал, — авт.)", — подсчитал Бескрестнов.

Даже по самым скромным оценкам, замена 10 тыс. терминалов обойдется в минимум 100 млн долл, а 100 тыс. терминалов — в 1 млрд долл. Это значит, что придется либо жертвовать количеством терминалов, либо тратить больше денег. Да и качество связи остается под вопросом. SpaceX недавно сообщила, что у ее сервиса уже 5 млн пользователей, так что для них несколько дополнительных сотен тысяч устройств в сети не является проблемой. А вот сможет ли OneWeb обеспечить должное качество работы при сильном расширении — вопрос открытый, учитывая, что уже сейчас реальная скорость сети в 3–4 раза ниже.

Среди других европейских альтернатив — сервис спутниковой связи IRIS 2, который находится в разработке. Правда запуск сервиса в работу запланирован только к 2031 году и будет насчитывать всего 290 спутников.

Таким образом, как говорит Новини.LIVE директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, французский производитель, действительно, может заменить Starlink. Но предоставить прежний уровень сервиса вряд ли получится.

"Starlink имеет более 6,5 тыс. спутников, а французский производитель всего около 630 штук. А чем меньше спутников — тем ниже скорость. И абонентская плата, мягко говоря, минимум в несколько раз выше, чем у Starlink. А стоимость некоторых терминалов составляет десятки тыс. долл. Поэтому, если говорить коротко, то с точки зрения стоимости, покрытия и скорости заменить Starlink будет крайне сложно", — сказал нам Згурец.

Как ранее сообщали Новини.LIVE со ссылкой на министра обороны Украины Рустема Умерова, Украина работает над собственной альтернативой Starlink, но подробности пока разглашать нельзя.

Также мы сообщали, что россияне начали использовать "шахеды" со Starlink на борту.