США прекратили поставки оружия в Украину — какие контракты заморожены и чего ждать дальше

Колонна боевых машин Bradley для Украины загружается на авианосец ARC Integrity. Фото: Reuters

В начале марта 2025 года администрация президента США Дональда Трампа приняла решение приостановить всю военную помощь Украине. Это решение затронуло поставки вооружений и техники, которые находились в различных стадиях транспортировки и подготовки к отправке. Тем временем в Украине надеются, что новые поставки все-таки будут возобновлены.

Новини.LIVE выяснили, какую помощь Украина получала от США, что будет с новыми поставками и сколько может потерять Украина, если поставки все-таки останутся заморожены.

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Как и какую военную помощь Украина получала от США

Военная поддержка США Украине с самого начала полномасштабного вторжения России состояла из двух ключевых компонентов:

Прямые поставки вооружения и техники со складов Пентагона — Presidential Drawdown Authority (PDA)

Финансирование производства нового оружия для Украины через заказы на американские оборонные предприятия — Ukraine Security Assistance Initiative (USAI)

1. Поставки со складов Пентагона

Этот формат поставок позволял оперативно передавать Украине уже имеющееся в арсенале вооружение.

Основные категории вооружения, передаваемого таким образом:

Боеприпасы (артиллерийские снаряды калибра 155 мм, ракеты для HIMARS, ПЗРК Stinger и ПТРК Javelin)

Бронированная техника (БМП Bradley, бронетранспортеры M113, MRAP)

Зенитные системы (зенитные комплексы Avenger, ракеты для NASAMS и Patriot)

Ракетное вооружение (ATACMS, Storm Shadow, GLSDB)

Старые образцы вооружений (запасы техники времен холодной войны, включая танки M1A1 Abrams и устаревшие модели бронетехники)

Главное преимущество этого формата — скорость. Так, во время активной фазы боевых действий летом 2023 года Украина получала боеприпасы в течение нескольких недель после их выделения.

Однако такие поставки имеют и ограничения:

Ограниченный объем доступного вооружения на складах

Износ техники и необходимость в ремонте перед отправкой

Влияние на запасы самой американской армии, что вызывало недовольство части военных

2. Заказы на производство нового оружия

Другой механизм помощи — это контракты с американскими оборонными компаниями, которые производят оружие для Украины. Этот формат поддержки менее оперативен, но позволяет нарастить долгосрочную военную мощь.

Крупнейшие заказы, размещенные для Украины:

Производство 155-мм снарядов (контракт получили General Dynamics и Northrop Grumman)

Ракеты GMLRS для HIMARS (разработчик Lockheed Martin)

Производство беспилотников (включая Switchblade и дроны-камикадзе FPV)

Развитие систем ПВО (производство новых батарей NASAMS, а также закупка зенитных ракет для Patriot)

Эти контракты важны не только для Украины, но и для экономики США, поскольку создают рабочие места и стимулируют развитие американской оборонной промышленности.

Какая помощь на паузе

Приостановка военной помощи затронула как передачу вооружений и техники со складов Пентагона, так и производство нового оружия на американских оборонных предприятиях. Все поставки, включая те, что находились в транзитных зонах в Польше, и технику, готовящуюся к отправке, были заморожены. Самолеты, направлявшиеся в Европу с военной техникой, были отозваны обратно в США после приказа президента.

В то же время как сказал Новини.LIVE директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, учитывая дефицит информации, достоверно неизвестно попали ли под запрет новые поставки оружия.

"По программе USAI контракты растянуты до 2026 года включительно. Но некоторые образцы вооружения могли быть уже поставлены. К тому же, если мы говорим про долгосрочные контракты, по которым средства уже были уплачены иностранным компаниям, то в этой части можно ожидать претензий от тех же производителей в случае остановки производства. С другой стороны, если они уже получили помощь от пентагона, то соответственно, оружие производиться", — сказал нам Згурец.

Поэтому, по его словам, пока четко не известно по каким именно направлениям остановлена помощь.

"Берем максимальный вариант, что пауза распространяется на поставки оружия из запасов Минобороны США, а также, вероятно, на уже готовые образцы техники, которые были изготовлены. Что касается поставок в Украине новых образцов, которые запланированы на 2025-2026 годы, надеемся, что они все же будут поставляться. Если, конечно, это не упрется в подход Трампа: ничего нам не поставлять, пока не будут достигнуты политические цели, которые они сейчас навязывают Украине", — сказал Новини.LIVE Згурец.

При этом, как пишет Reuters, маловероятно, что правительство США отменит заказы для Украины, которые еще не были выполнены. Вместо этого, американцы, вероятно, могут решить оставить это оружие себе. Ведь Вашингтону необходимо пополнить собственные запасы.

Решение США приостановить военную помощь Украине вызвало обеспокоенность среди европейских союзников. 6 марта 2025 года в Брюсселе был созван экстренный саммит стран Евросоюза для обсуждения усиления европейской обороны и поддержки Киева в условиях изменившейся позиции США.

Приостановка военной помощи США оказывает значительное влияние на обороноспособность Украины. Ожидается, что дальнейшие переговоры и действия международного сообщества будут направлены на поиск путей возобновления поддержки и обеспечения стабильности в регионе.

Общая сумма замороженных поставок: что уже отправлено, а что остается на паузе

Точные суммы замороженных поставок не раскрываются. Однако известно, что приостановка касается всего американского военного оборудования, которое еще не находится на территории Украины. Это включает оружие, транспортируемое самолетами и кораблями, оборудование в транзитных зонах и технику, готовящуюся к отправке.

В денежном эквиваленте речь может идти о десятках миллиардах долларов. По оценке издания Defense Express, общая сумма заказов насчитывает $30 млрд.

"Если военная помощь США окончательно приостановлена, это будет касаться примерно 30 млрд долл", — отметил Згурец.

До приостановки США предоставили Украине значительную военную помощь. С 2022 года объем военной помощи составил около 66,5 млрд долл. Эти поставки включали критически важное оборудование, такое как ракеты, противотанковое вооружение, бронетехника, системы ПВО Patriot, а также спутниковые коммуникации и разведывательную поддержку.

А американское вооружение составляет около 20% военного оборудования Украины.

Ленд-лиза от США больше нет

Закон о ленд-лизе в защиту демократии в Украине был подписан президентом США Джо Байденом 9 мая 2022 года. Этот закон предоставил президенту расширенные полномочия для ускоренной передачи оборонных средств Украине, устраняя бюрократические препятствия и позволяя быстро предоставлять вооружения и другие припасы Украине и другим восточноевропейским странам, затронутым российским вторжением.

Однако, несмотря на принятие закона, программа ленд-лиза не была реализована на практике. Основная причина заключалась в том, что США предоставляли Украине военную помощь в рамках других программ, не требующих возврата или компенсации за переданное оборудование. Таким образом, использование механизма ленд-лиза, предполагающего оплату за сохраненное после войны оборудование, стало менее актуальным.

А в декабре 2024 года Палата представителей США приняла оборонный бюджет на 2025 финансовый год, из которого были исключены положения о продлении срока действия закона о ленд-лизе для Украины. Это означало, что программа ленд-лиза утратила свою актуальность и не действует в 2025 году.

Как ранее писали Новини.LIVE, после скандала с участием президентов Украины и США, произошедшего не днях в Овальном кабинете Белого дома, США полностью прекратили военную поддержку Украины, которая включая обмен разведданными.

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