Помощь Украине от США — отменил ли Трамп свой указ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS

После своего выступления в Конгрессе Президент США Дональд Трамп оставил в силе запрет на дальнейшие поставки оружия Украине. В то же время он ни разу не коснулся вопроса о том, как может выглядеть справедливый мир.

Об этом сообщает The new York Times.

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Собеседник издания, который слушал речь Трампа перед Конгрессом, отметил, что президент США не поднимал вопрос о том, каким может быть справедливый мир. В то же время он не говорил, будут ли гарантировать Америка или ее европейские союзники, что Украина останется независимым государством.

"Ни разу он не предположил, что Путину, возможно, придется отказаться от чего-то взамен, или что произойдет, если российский лидер решит продолжать воевать", — отметил собеседник.

Издание отметило, что Трамп приветствовал инициативу украинского президента Владимира Зеленского вернуться к дискуссиям относительно мирных переговоров и соглашения о полезных ископаемых. Однако он оставил в силе свой запрет на дальнейшие поставки оружия или "другой большой помощи" Украине.

Напомним, 4 марта Трамп приказал приостановить всю военную помощь Украине, чтобы заставить Киев продемонстрировать "добросовестную преданность" миру.

Незадолго США запретили Британии передавать Украине данные разведки. По данным СМИ, это повлияет на ситуацию на фронте не в пользу Киева.