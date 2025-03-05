Допомога Україні від США — чи скасував Трамп свій указ

Президент США Дональд Трамп. Фото: Win McNamee/Pool via REUTERS

Після свого виступу у Конгресі Президент США Дональд Трамп залишив у силі заборону на подальше постачання зброї Україні. Водночас він жодного разу не торкнувся питання про те, як може виглядати справедливий мир.

Про це повідомляє The new York Times.

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Співрозмовник видання, який слухав промову Трампа перед Конгресом, зазначив, що президент США не порушував питання про те, яким може бути справедливий мир. Водночас він не говорив і про те, чи гарантуватимуть Америка або її європейські союзники, що Україна залишиться незалежною державою.

"Жодного разу він не припустив, що Путіну, можливо, доведеться відмовитися від чогось натомість — або що станеться, якщо російський лідер вирішить продовжувати воювати", — відзначив співрозмовник.

Видання зазначило, що Трамп привітав ініціативу українського президента Володимира Зеленського повернутися до дискусій щодо мирних переговорів і угоди про корисні копалини. Однак він залишив в силі свою заборону на подальше постачання зброї чи "іншої великої допомоги" Україні.

Нагадаємо, 4 березня Трамп наказав призупинити усю військову допомогу Україні, аби змусити Київ продемонструвати "добросовісну відданість" миру.

Незадовго США заборонили Британії передавати Україні дані розвідки. За даними ЗМІ, це вплине на ситуацію на фронті не на користь Києва.