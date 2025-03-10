США припинили постачання зброї в Україну — які контракти заморожено і чого чекати далі

Колона бойових машин Bradley для України завантажується на авіаносець ARC Integrity. Фото: Reuters

На початку березня 2025 року адміністрація президента США Дональда Трампа ухвалила рішення призупинити всю військову допомогу Україні. Це рішення торкнулося постачання озброєнь і техніки, які перебували на різних стадіях транспортування і підготовки до відправлення. Тим часом в Україні сподіваються, що нові постачання все-таки буде відновлено.

Новини.LIVE з'ясували, яку допомогу Україна отримувала від США, що буде з новими поставками і скільки може втратити Україна, якщо поставки все-таки залишаться замороженими.

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Як і яку військову допомогу Україна отримувала від США

Військова підтримка США Україні від самого початку повномасштабного вторгнення Росії складалася з двох ключових компонентів:

Пряме постачання озброєння і техніки зі складів Пентагону — Presidential Drawdown Authority (PDA).

Фінансування виробництва нової зброї для України через замовлення на американські оборонні підприємства — Ukraine Security Assistance Initiative (USAI).

1. Постачання зі складів Пентагону

Цей формат давав змогу оперативно передавати Україні вже наявне в арсеналі озброєння.

Основні категорії озброєння, що передавалося таким чином:

Боєприпаси (артилерійські снаряди калібру 155 мм, ракети для HIMARS, ПЗРК Stinger і ПТРК Javelin).

Броньована техніка (БМП Bradley, бронетранспортери M113, MRAP).

Зенітні системи (зенітні комплекси Avenger, ракети для NASAMS і Patriot).

Ракетне озброєння (ATACMS, Storm Shadow, GLSDB).

Старі зразки озброєнь (запаси техніки часів холодної війни, включно з танками M1A1 Abrams і застарілими моделями бронетехніки).

Головна перевага цього формату — швидкість. Так, під час активної фази бойових дій влітку 2023 року Україна отримувала боєприпаси протягом кількох тижнів після їхнього виділення.

Однак такі поставки мають і обмеження:

Обмежений обсяг доступного озброєння на складах.

Знос техніки та необхідність у ремонті перед відправленням.

Вплив на запаси самої американської армії, що викликало невдоволення частини військових.

2. Замовлення на виробництво нової зброї

Інший механізм допомоги — це контракти з американськими оборонними компаніями, які виробляють зброю для України. Цей формат підтримки менш оперативний, але дозволяє наростити довгострокову військову міць.

Найбільші замовлення, розміщені для України:

Виробництво 155-мм снарядів (контракт отримали General Dynamics і Northrop Grumman).

Ракети GMLRS для HIMARS (розробник Lockheed Martin).

Виробництво безпілотників (включно зі Switchblade і дронами-камікадзе FPV).

Розвиток систем ППО (виробництво нових батарей NASAMS, а також закупівля зенітних ракет для Patriot).

Ці контракти важливі не тільки для України, а й для економіки США, оскільки створюють робочі місця і стимулюють розвиток американської оборонної промисловості.

Допомога на паузі

Призупинення військової допомоги торкнулося як передання озброєнь і техніки зі складів Пентагону, так і виробництва нової зброї на американських оборонних підприємствах. Усі поставки, включно з тими, що перебували в транзитних зонах у Польщі, і техніку, яка готується до відправлення, було заморожено. Літаки, що прямували в Європу з військовою технікою, були відкликані назад у США після наказу президента.

Водночас, як сказав Новини.LIVE директор інформаційно-консалтингової компанії Defense Express Сергій Згурець, з огляду на дефіцит інформації, достовірно невідомо, чи потрапили під заборону нові поставки зброї.

"За програмою USAI контракти розтягнуті до 2026 року включно. Але деякі зразки озброєння могли бути вже поставлені. До того ж, якщо ми говоримо про довгострокові контракти, за якими кошти вже були сплачені іноземним компаніям, то в цій частині можна очікувати претензії від тих самих виробників у разі зупинки виробництва. З іншого боку, якщо вони вже отримали допомогу від пентагона, то, відповідно, зброя вироблятиметься", — сказав нам Згурець.

Тож, за його словами, наразі чітко невідомо, за якими саме напрямками зупинено допомогу.

"Беремо максимальний варіант, що пауза поширюється на постачання зброї із запасів Міноборони США, а також, імовірно, на вже готові зразки техніки, які були виготовлені. Що стосується поставок в Україну нових зразків, які заплановані на 2025-2026 роки, сподіваємося, що вони все ж таки будуть поставлятися. Якщо, звісно, це не упреться в підхід Трампа: нічого нам не постачати, поки не будуть досягнуті політичні цілі, які вони зараз нав'язують Україні", — сказав Новини.LIVE Згурець.

При цьому, як пише Reuters, малоймовірно, що уряд США скасує замовлення для України, які ще не були виконані. Натомість американці, ймовірно, можуть вирішити залишити цю зброю собі. Адже Вашингтону необхідно поповнити власні запаси.

Рішення США призупинити військову допомогу Україні викликало занепокоєння серед європейських союзників. 6 березня 2025 року в Брюсселі було скликано екстрений саміт країн Євросоюзу для обговорення посилення європейської оборони та підтримки Києва в умовах зміненої позиції США.

Призупинення військової допомоги США має значний вплив на обороноздатність України. Очікується, що подальші переговори і дії міжнародного співтовариства будуть спрямовані на пошук шляхів відновлення підтримки і забезпечення стабільності в регіоні.

Загальна сума заморожених поставок — що вже відправлено, а що залишається на паузі

Точні суми заморожених поставок не розкриваються. Однак відомо, що припинення стосується всього американського військового обладнання, яке ще не перебуває на території України. Це охоплює зброю, що транспортується літаками і кораблями, обладнання в транзитних зонах і техніку, що готується до відправки.

У грошовому еквіваленті може йтися про десятки мільярдів доларів. За оцінкою видання Defense Express, загальна сума замовлень налічує $30 млрд.

"Якщо військова допомога США остаточно припинена, це стосуватиметься приблизно 30 млрд дол", — зазначив Згурець.

До призупинення США надали Україні значну військову допомогу. З 2022 року обсяг військової допомоги становить близько 66,5 млрд дол. Ці поставки включали критично важливе обладнання, таке як ракети, протитанкове озброєння, бронетехніка, системи ППО Patriot, а також супутникові комунікації та розвідувальну підтримку. А американське озброєння становить близько 20% військового обладнання України.

Ленд-лізу від США більше немає

Закон про ленд-ліз на захист демократії в Україні був підписаний президентом США Джо Байденом 9 травня 2022 року. Цей закон надав президенту розширені повноваження для прискореного передання оборонних коштів Україні, усуваючи бюрократичні перешкоди та даючи змогу швидко надавати озброєння та інші припаси Україні та іншим східноєвропейським країнам, які постраждали від російського вторгнення.

Однак, попри ухвалення закону, програма ленд-лізу не була реалізована на практиці. Основна причина полягала в тому, що США надавали Україні військову допомогу в рамках інших програм, які не потребують повернення або компенсації за передане обладнання. Таким чином, використання механізму ленд-лізу, який передбачає оплату за збережене після війни обладнання, стало менш актуальним.

А в грудні 2024 року Палата представників США ухвалила оборонний бюджет на 2025 фінансовий рік, з якого було вилучено положення про продовження терміну дії закону про ленд-ліз для України. Це означало, що програма ленд-лізу втратила свою актуальність і не діє у 2025 році.

Як раніше писали Новини.LIVE, після скандалу за участю президентів України та США, що стався днями в Овальному кабінеті Білого дому, США повністю припинили військову підтримку України, яка включає обмін розвідданими.

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