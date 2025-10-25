Как оставаться на связи во время блэкаута — резервные способы

Женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Когда отключают электричество, мобильные и интернет-сети работают нестабильно — и это особенно критично в момент получения оповещений и экстренных сообщений. Подготовиться можно заранее: стоит иметь альтернативные источники питания и несколько резервных способов выхода на связь.

Об этом пишет 24 Канал.

Реклама

Читайте также:

Как оставаться онлайн без электричества и мобильной сети

Отключение света способны оставить пользователей без доступа к новостям, общения и сигналов тревоги. Избежать информационной изоляции поможет комплексная подготовка: предусмотреть резервное питание для домашнего интернета, знать, как переключаться между мобильными операторами в национальном роуминге, и иметь офлайн-инструменты коммуникации.

Стабильный домашний интернет

Надежный способ оставаться онлайн дома — подключение к провайдеру, использующему энергосберегающую технологию xPON (пассивная оптическая сеть). Передача данных по оптоволокну обеспечивает стабильную скорость и устойчивость к перегрузкам, а главное преимущество — возможность пользоваться интернетом до 72 часов без электроснабжения, если подключить к повербанку Wi-Fi-роутер и оптический терминал. Для оптоволоконного подключения нужны два отдельных преобразователя — для роутера и для терминала. Заранее проверьте необходимое напряжение каждого устройства.

В Украине на xPON уже перешла около половины пользователей, услугу предоставляют более двух тысяч провайдеров — детали можно уточнить на сайте своего оператора или на горячей линии.

Мобильная связь и национальный роуминг

Если базовые станции одного оператора перегружены или повреждены, поможет национальный роуминг. В настройках смартфона отключите автоматический выбор и подключитесь к сети другого доступного оператора (Vodafone UA, "Киевстар" или lifecell) без дополнительной платы. Полезно иметь SIM-карты разных операторов: большинство современных смартфонов поддерживают два слота, поэтому переключение не составит труда.

Альтернативные способы общения

Когда мобильная сеть и интернет недоступны, пригодятся офлайн-мессенджеры вроде Bridgefy, Briar, Rumble или Vojer. Они используют Bluetooth и позволяют обмениваться сообщениями на расстоянии до примерно 100 метров без сотовой связи; важно, чтобы поблизости был другой пользователь того же приложения. Для получения новостей и официальных сообщений стоит иметь радиоприемник на батарейках или с ручным заводом — он будет работать даже при полном отсутствии электричества и мобильной сети.

Напомним, когда электричество исчезает, ситуация может быстро стать напряжённой — особенно если телефон остаётся единственным средством связи с родными или службами спасения. К счастью, даже без розетки существует несколько реальных способов подзарядить смартфон.

Также мы писали, что после массированных атак по энергетической инфраструктуре в Украине резко вырос спрос на портативные электростанции. За несколько дней объемы продаж превысили показатели целых месяцев, а некоторые модели раскупают втрое быстрее, чем в прошлом году.