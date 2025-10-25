Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмРецептыДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьЭксклюзивГороскопЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Технологии Связь во время блэкаута — как не остаться без интернета

Связь во время блэкаута — как не остаться без интернета

Ua ru
Дата публикации 25 октября 2025 12:32
обновлено: 13:47
Как оставаться на связи во время блэкаута — резервные способы
Женщина разговаривает по телефону. Фото: Unsplash

Когда отключают электричество, мобильные и интернет-сети работают нестабильно — и это особенно критично в момент получения оповещений и экстренных сообщений. Подготовиться можно заранее: стоит иметь альтернативные источники питания и несколько резервных способов выхода на связь.

Об этом пишет 24 Канал.

Реклама
Читайте также:

Как оставаться онлайн без электричества и мобильной сети

Отключение света способны оставить пользователей без доступа к новостям, общения и сигналов тревоги. Избежать информационной изоляции поможет комплексная подготовка: предусмотреть резервное питание для домашнего интернета, знать, как переключаться между мобильными операторами в национальном роуминге, и иметь офлайн-инструменты коммуникации.

Стабильный домашний интернет

Надежный способ оставаться онлайн дома — подключение к провайдеру, использующему энергосберегающую технологию xPON (пассивная оптическая сеть). Передача данных по оптоволокну обеспечивает стабильную скорость и устойчивость к перегрузкам, а главное преимущество — возможность пользоваться интернетом до 72 часов без электроснабжения, если подключить к повербанку Wi-Fi-роутер и оптический терминал. Для оптоволоконного подключения нужны два отдельных преобразователя — для роутера и для терминала. Заранее проверьте необходимое напряжение каждого устройства.

В Украине на xPON уже перешла около половины пользователей, услугу предоставляют более двух тысяч провайдеров — детали можно уточнить на сайте своего оператора или на горячей линии.

Мобильная связь и национальный роуминг

Если базовые станции одного оператора перегружены или повреждены, поможет национальный роуминг. В настройках смартфона отключите автоматический выбор и подключитесь к сети другого доступного оператора (Vodafone UA, "Киевстар" или lifecell) без дополнительной платы. Полезно иметь SIM-карты разных операторов: большинство современных смартфонов поддерживают два слота, поэтому переключение не составит труда.

Альтернативные способы общения

Когда мобильная сеть и интернет недоступны, пригодятся офлайн-мессенджеры вроде Bridgefy, Briar, Rumble или Vojer. Они используют Bluetooth и позволяют обмениваться сообщениями на расстоянии до примерно 100 метров без сотовой связи; важно, чтобы поблизости был другой пользователь того же приложения. Для получения новостей и официальных сообщений стоит иметь радиоприемник на батарейках или с ручным заводом — он будет работать даже при полном отсутствии электричества и мобильной сети.

Напомним, когда электричество исчезает, ситуация может быстро стать напряжённой — особенно если телефон остаётся единственным средством связи с родными или службами спасения. К счастью, даже без розетки существует несколько реальных способов подзарядить смартфон.

Также мы писали, что после массированных атак по энергетической инфраструктуре в Украине резко вырос спрос на портативные электростанции. За несколько дней объемы продаж превысили показатели целых месяцев, а некоторые модели раскупают втрое быстрее, чем в прошлом году.

телефоны связь мобильный интернет отключения света блэкаут сотовая связь
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации