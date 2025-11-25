Starlink Direct to Cell в Украине — как работает спутниковая мобильная связь от Киевстар

Работа сети Starlink. Фото: кадр из видео/Facebook

Украина стала первой страной в Европе, где запустили пилот Starlink Direct to Cell — технологию спутниковой мобильной связи. Отныне абоненты Киевстар могут отправлять SMS даже в местах, где полностью отсутствует покрытие мобильной сети.

Об этом пишет Минцифры.

Читайте также:

Как работает Starlink Direct to Cell для абонентов Киевстар

Starlink Direct to Cell позволяет оставаться на связи во время длительных обесточиваний или в отдаленных населенных пунктах, где нет базовых станций. Когда обычный мобильный сигнал исчезает, смартфон автоматически переключается на спутниковый канал связи, и пользователь может продолжать обмениваться текстовыми сообщениями.

Чтобы воспользоваться услугой, нужен смартфон на Android с поддержкой 4G (LTE). Для владельцев iPhone 13 и более новых моделей функция станет доступной после ближайшего обновления. Важно находиться под открытым небом, чтобы телефон смог "зацепить" спутниковый сигнал. Дополнительной платы за сервис не предусмотрено — он работает в рамках действующего тарифного плана абонента.

В условиях, когда для Украины стали привычными блэкауты и повреждения инфраструктуры, возможность оставаться на связи напрямую влияет на безопасность людей.

"В критические моменты важно каждое сообщение — оно может быть на вес жизни. Во внедрении технологии Starlink Direct to Cell мы начинаем с базового, но жизненно необходимого функционала — обмена SMS. Миллионы украинцев получают возможность оставаться на связи даже в самых сложных условиях", — подчеркнул CEO Киевстар Александр Комаров.

Сейчас через Starlink Direct to Cell доступны только текстовые сообщения. Это позволяет связаться с родными или экстренными службами, когда мобильный интернет и мессенджеры не работают. В будущем Киевстар планирует расширить возможности сервиса и добавить поддержку голосовых звонков и мобильного интернета через спутниковый канал.

Покрытие технологии охватывает всю территорию Украины, кроме приграничных зон, временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий — там спутниковый сервис пока недоступен из соображений безопасности и регуляторных ограничений.

Напомним, спутниковая связь стала одной из самых заметных инноваций в современных смартфонах, ведь позволяет оставаться на связи даже там, где мобильные сети недоступны. В то же время эта возможность пока остается преимуществом флагманских моделей и не распространена среди массовых устройств.

Также мы писали, что китайские исследователи установили рекорд скорости лазерной связи с геостационарной орбиты — 1 Гбит/с, что в пять раз превышает возможности Starlink. Для этого понадобился луч мощностью всего два ватта, слабый примерно как ночник.