Главная Технологии Киевстар запустил Starlink по всей стране — кому доступна функция

Киевстар запустил Starlink по всей стране — кому доступна функция

Ua ru
Дата публикации 25 ноября 2025 10:34
обновлено: 10:35
Starlink Direct to Cell в Украине — как работает спутниковая мобильная связь от Киевстар
Работа сети Starlink. Фото: кадр из видео/Facebook

Украина стала первой страной в Европе, где запустили пилот Starlink Direct to Cell — технологию спутниковой мобильной связи. Отныне абоненты Киевстар могут отправлять SMS даже в местах, где полностью отсутствует покрытие мобильной сети.

Об этом пишет Минцифры.

Читайте также:

Как работает Starlink Direct to Cell для абонентов Киевстар

Starlink Direct to Cell позволяет оставаться на связи во время длительных обесточиваний или в отдаленных населенных пунктах, где нет базовых станций. Когда обычный мобильный сигнал исчезает, смартфон автоматически переключается на спутниковый канал связи, и пользователь может продолжать обмениваться текстовыми сообщениями.

Чтобы воспользоваться услугой, нужен смартфон на Android с поддержкой 4G (LTE). Для владельцев iPhone 13 и более новых моделей функция станет доступной после ближайшего обновления. Важно находиться под открытым небом, чтобы телефон смог "зацепить" спутниковый сигнал. Дополнительной платы за сервис не предусмотрено — он работает в рамках действующего тарифного плана абонента.

В условиях, когда для Украины стали привычными блэкауты и повреждения инфраструктуры, возможность оставаться на связи напрямую влияет на безопасность людей.

"В критические моменты важно каждое сообщение оно может быть на вес жизни. Во внедрении технологии Starlink Direct to Cell мы начинаем с базового, но жизненно необходимого функционала обмена SMS. Миллионы украинцев получают возможность оставаться на связи даже в самых сложных условиях", — подчеркнул CEO Киевстар Александр Комаров.

Сейчас через Starlink Direct to Cell доступны только текстовые сообщения. Это позволяет связаться с родными или экстренными службами, когда мобильный интернет и мессенджеры не работают. В будущем Киевстар планирует расширить возможности сервиса и добавить поддержку голосовых звонков и мобильного интернета через спутниковый канал.

Покрытие технологии охватывает всю территорию Украины, кроме приграничных зон, временно оккупированных территорий и районов активных боевых действий — там спутниковый сервис пока недоступен из соображений безопасности и регуляторных ограничений.

Напомним, спутниковая связь стала одной из самых заметных инноваций в современных смартфонах, ведь позволяет оставаться на связи даже там, где мобильные сети недоступны. В то же время эта возможность пока остается преимуществом флагманских моделей и не распространена среди массовых устройств.

Также мы писали, что китайские исследователи установили рекорд скорости лазерной связи с геостационарной орбиты — 1 Гбит/с, что в пять раз превышает возможности Starlink. Для этого понадобился луч мощностью всего два ватта, слабый примерно как ночник.

спутник Киевстар связь смартфон Starlink сообщения
Владимир Мололкин - редактор
Автор:
Владимир Мололкин
