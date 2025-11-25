Киевстар ввел скидку 50% на услуги — кто из абонентов может получить

Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Популярный мобильный оператор ввел выгодное акционное предложение для бизнес-клиентов. Корпоративные абоненты Киевстара могут до 31 декабря 2025 года подключить услугу "Триггерные Big Data SMS-рассылки" со скидкой 50%.

Об этом рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Реклама

Читайте также:

Кому нужны триггерные рассылки

Сервисом активно пользуются бизнес-клиенты Киевстара, которые ищут потенциальных заказчиков путем информирования через сообщения. Они могут отправлять SMS в момент, когда наступает определенное событие-триггер, дабы украинцы узнавали об актуальных предложениях компаний в режиме реального времени.

"Вы можете усиливать рекламные кампании персонализированными месседжами, информировать аудиторию в определенных локациях, привлекать новых потребителей в физических точках, увеличивать продажи, а также получать аналитическую поддержку", — уточнили в Киевстаре.

Сервис пригодится представителям многих сфер деятельности, например, ритейлу, службам доставки, медицинским учреждениям, ресторанам, гостиницам, страховым компаниям, банкам, автосалонам, агентствам по продаже недвижимости, салонам красоты и т.д.

Условия подключения и доступные триггеры

Существует два условия для активации скидки 50% на услугу "Триггерные Big Data SMS-рассылки":

не использовать триггерные SMS в течение последних шести месяцев;

заключить договор об обслуживании до 31 декабря 2025 года.

Тогда сниженная цена будет действовать с момента подключения до 31 января 2026-го. Что касается доступных триггеров, то бизнес-абоненты могут настроить рассылку, которая активируется после попадания человека на определенную территорию. Или сервис срабатывает на основе анализа интересов пользователя в интернете — если он интересуется сайтами определенной тематики.

Плюс можно настраивать события индивидуально и активировать отправку SMS в момент, когда потенциальный клиент проявляет повышенную заинтересованность в предложении. Благодаря этому украинский бизнес увеличивает свои продажи и коммуницирует с будущими заказчиками услуг в режиме реального времени.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Украина стала первой в Европе, где заработала спутниковая мобильная связь Starlink Direct to Cell — абоненты Киевстара могут отправлять SMS без покрытия сети. Услуга работает на Android.

Также мы писали, что Киевстар с 1 декабря 2025 обновит условия "Роуминга как дома" для большинства контрактных тарифов, добавляя безлимитные входящие звонки и единый пакет минут в ЕС и Украине.