Київстар підніме вартість багатьох тарифів — що може подорожчати і коли

Магазин Київстару. Фото: Новини.LIVE

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про дорожчання тарифних планів у грудні та січні. Київстар планує підняти ціни на послуги з 18 грудня, це триватиме кілька місяців. Причина — зростання вартості ключових ресурсів і велика потреба в паливі для генераторів/логістики.

Про це повідомила пресслужба компанії на офіційному сайті.

Реклама

Читайте також:

Що буде з тарифами Київстару

Мобільний оператор потребує коштів на підтримку стійкості мережі та забезпечення клієнтів якісними послугами зв’язку. Тому доводиться оновлювати ціни на тарифні плани. Зміни торкнуться спочатку пакетів передплати (з 18 грудня 2025 року), а потім — контрактних і бізнес-тарифів (з 1 січня 2026 року).

"Разом з оновленими умовами ви отримаєте додаткову можливість без доплати збільшити обсяги визначених послуг у тарифі. Якщо нові умови не підійдуть, ви зможете вибрати інший тариф передплати чи перейти на контракт", — уточнили в Київстарі.

Оператор зазначив, що обсяги споживання палива в листопаді зросли більш ніж у 7,5 разів (порівняно з літом), плюс електроенергія подорожчала на 60% у вечірні пікові години. Збільшення витрат стало підставою для перегляду цін до кінця поточного року.

Які тарифи можуть подорожчати

Київстар не уточнив, які тарифні плани виростуть у ціні першими. Однак у технічному співтоваристві телекомунікацій "MZU — Мобільний Зв'язок України" повідомили, абонентам яких пакетів послуг готуватися до більших витрат у грудні. Нововведення, ймовірно, зачепить лінійку LOVE UA:

База — 200 грн замість 150 грн;

Безлім 2024 — 300 грн замість 225 грн;

Пісня 2024 — 300 грн замість 250 грн;

Світло 2024 — 260 грн замість 200 грн;

Світло 2024 (з суперсилою Економія) — 200 грн замість 150 грн;

Свобода 2024 — 190 грн замість 125 грн.

При цьому українцям залишать можливість економити на мобільному зв’язку шляхом активації Суперсил. А щоб уникнути неочікуваного дорожчання тарифного плану, варто підключити один із пакетів лінійки ВСЕ РАЗОМ. Якщо встигнути до 15 січня, актуальна ціни зафіксується на весь наступний рік.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, ми розповідали про актуальні ціни та тарифні плани від трьох мобільних операторів — Київстару, Vodafone та lifecell. Українці можуть підключити в грудні будь-який пакет послуг, що сподобається найбільше.

Також ми писали, що Київстар знизив вартість послуги "Тригерні Big Data SMS-розсилки" на 50% до 31 грудня 2025 року. Сервісом користуються корпоративні абоненти — бізнеси, які шукають потенційних клієнтів.