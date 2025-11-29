Мобільний зв'язок у грудні — що буде з цінами на тарифи Київстару, Vodafone та lifecell

Чоловік зі смартфоном. Фото: Unsplash

Чимало українців прагнуть користуватися бюджетним зв’язком, але мобільні оператори регулярно переглядають ціни на свої послуги, аргументуючи рішення необхідністю надавати якісне обслуговування та оновлювати мережу/обладнання. Постає питання, що буде з вартістю тарифних планів у грудні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, які актуальні тарифи запропонує Київстар, Vodafone та lifecell в останній місяць року.

Реклама

Читайте також:

Тарифи від Київстару

Мобільний оператор пропонує кілька пакетів послуг із лінійки ВСЕ РАЗОМ для абонентів контракту і передплати. Хороша новина в тому, що при підключенні одного з визначених тарифів українці зможуть зафіксувати ціну до кінця 2026 року. Тобто коли інші послуги Київстару подорожчають, для окремих клієнтів вартість залишиться на поточному рівні.

У грудні буде змога активувати:

ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт — 300 грн/міс. (контракт) або 350 грн/міс. (передплата);

ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — 450 грн/міс. (контракт) або 500 грн/міс. (передплата);

ВСЕ РАЗОМ Комфорт — 220 грн/міс. (контракт).

У разі перенесення мобільного номера в мережу Київстару вдасться знизити вартість тарифу ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт до 220 грн/міс., а ВСЕ РАЗОМ Крутий Контракт — до 350 грн/міс.

Тарифи від Vodafone

До кінця 2025 року компанія не планує підвищувати ціни на актуальні пакети послуг. Українці зможуть підключити у грудні тарифні плани на різний гаманець і підібрати варіант, який найкраще підходить за наповненням. Абонентам передплати доступно Flexx GO за 320 грн/міс. і Flexx TOP за 500 грн/міс. У разі перенесення номера ціни знизяться до 200 і 350 грн відповідно на шість місяців.

Клієнти контракту можуть вибрати серед таких тарифів:

Flexx GO — 270 грн/міс.;

Flexx TOP — 450 грн/міс.;

ULTRA — 700 грн/міс.;

ULTRA VIP — 1 500 грн/міс.

Тарифи Vodafone. Фото: скриншот

Тарифи від lifecell

У грудні українці зможуть користуватися оновленими тарифами. Вартість залишиться на поточному рівні, однак послуг побільшає. Зокрема "Максі" (від 190 до 300 грн/міс.) запропонує 20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату тарифу, з яких 10 ГБ доступні для використання в ЄС), 750 хвилин на розмови по Україні (+750 хвилин), безліміт на lifecell і мобільні додатки.

Пакет "Мега" за 350-500 грн/міс. включає 50 ГБ трафіку (17 ГБ можна використати в ЄС) або безліміт за своєчасну оплату тарифу, 1000 хвилин на дзвінки по Україні (+1000 хвилин), безліміт на lifecell і мобільні застосунки.

Нагадаємо, Київстар з 1 грудня оновлює умови "Роумінгу як вдома" для контрактних тарифів, додаючи безлімітні вхідні дзвінки та спільні обсяги хвилин/інтернету для України та держав-членів Євросоюзу.

Також ми писали, що Київстар оновлює дію Суперсил і додаткових пакетів, готуючись до інтеграції з роумінговим простором ЄС. З 24 листопада частина хвилин, SMS і мобільного інтернету почала діяти за кордоном.