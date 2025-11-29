Видео
Главная Экономика Цена тарифов Киевстара, Vodafone и lifecell — что будет в декабре

Цена тарифов Киевстара, Vodafone и lifecell — что будет в декабре

Ua ru
Дата публикации 29 ноября 2025 19:15
Мобильная связь в декабре — что будет с ценами на тарифы Киевстара, Vodafone и lifecell
Мужчина со смартфоном. Фото: Unsplash

Многие украинцы стремятся пользоваться бюджетной связью, но мобильные операторы регулярно пересматривают цены на свои услуги, аргументируя решение необходимостью предоставлять качественное обслуживание и обновлять сеть/оборудование. Возникает вопрос, что будет со стоимостью тарифных планов в декабре 2025 года.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, какие актуальные тарифы предложит Киевстар, Vodafone и lifecell в последний месяц года.

Тарифы от Киевстара

Мобильный оператор предлагает несколько пакетов услуг из линейки ВСЕ ВМЕСТЕ для абонентов контракта и предоплаты. Хорошая новость в том, что при подключении одного из определенных тарифов украинцы смогут зафиксировать цену до конца 2026 года. То есть когда другие услуги Киевстара подорожают, для отдельных клиентов стоимость останется на текущем уровне.

В декабре будет возможность активировать:

  • ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт — 300 грн/мес. (контракт) или 350 грн/мес. (подписка);
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт — 450 грн/мес. (контракт) или 500 грн/мес. (подписка);
  • ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт — 220 грн/мес. (контракт).

В случае переноса мобильного номера в сеть Киевстара удастся снизить стоимость тарифа ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт до 220 грн/мес., а ВСЕ ВМЕСТЕ Крутой Контракт — до 350 грн/мес.

Тарифы от Vodafone

До конца 2025 года компания не планирует повышать цены на актуальные пакеты услуг. Украинцы смогут подключить в декабре тарифные планы на разный кошелек и подобрать вариант, который лучше всего подходит по наполнению. Абонентам предоплаты доступно Flexx GO за 320 грн/мес. и Flexx TOP за 500 грн/мес. В случае переноса номера цены снизятся до 200 и 350 грн соответственно на шесть месяцев.

Клиенты контракта могут выбрать среди таких тарифов:

  • Flexx GO — 270 грн/мес.;
  • Flexx TOP — 450 грн/мес.;
  • ULTRA — 700 грн/мес.;
  • ULTRA VIP — 1 500 грн/мес.
Цена тарифов Киевстара, Vodafone и lifecell — что будет в декабре - фото 1
Тарифы Vodafone. Фото: скриншот

Тарифы от lifecell

В декабре украинцы смогут пользоваться обновленными тарифами. Стоимость останется на текущем уровне, однако услуг станет больше. В частности "Макси" (от 190 до 300 грн/мес.) предложит 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату тарифа, из которых 10 ГБ доступны для использования в ЕС), 750 минут на разговоры по Украине (+750 минут), безлимит на lifecell и мобильные приложения.

Пакет "Мега" за 350-500 грн/мес. включает 50 ГБ трафика (17 ГБ можно использовать в ЕС) или безлимит за своевременную оплату тарифа, 1000 минут на звонки по Украине (+1000 минут), безлимит на lifecell и мобильные приложения.

Напомним, Киевстар с 1 декабря обновляет условия "Роуминга как дома" для контрактных тарифов, добавляя безлимитные входящие звонки и общие объемы минут/интернета для Украины и государств-членов Евросоюза.

Также мы писали, что Киевстар обновляет действие Суперсил и дополнительных пакетов, готовясь к интеграции с роуминговым пространством ЕС. С 24 ноября часть минут, SMS и мобильного интернета начала действовать за рубежом.

Киевстар Vodafone lifecell связь мобильные операторы
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
