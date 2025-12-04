lifecell изменил условия тарифов — что нужно сделать до 14 декабря

Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярный оператор мобильной связи сообщил об изменениях в обслуживании. Некоторым абонентам lifecell нужно успеть до 14 декабря включительно перейти на другой тарифный план, причем услуга будет бесплатной. Ведь отныне в пакетах недоступен международный роуминг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев стоит обратить внимание на изменения в lifecell.

Международный роуминг в тарифах

С 1 января 2026 года Украина присоединяется к единому роуминговому пространству с ЕС. Предполагается внедрение принципа "роуминг как дома" (RLAH, Roam Like At Home), благодаря которому наши граждане смогут пользоваться подключенными тарифами за рубежом без дополнительных средств. Больше не придется заказывать отдельные сервисы во время поездок в Европу.

С 26 ноября lifecell отключил техническую возможность подключаться к сетям операторов связи за рубежом в нескольких тарифах:

"ХендМейд";

"Сделай сам";

"Звонкий БЕЗМЕЖ".

Другими словами, абоненты не могут пользоваться международным роумингом в этих тарифах. Чтобы не терять доступ к связи за пределами Украины, клиентам компании нужно перейти на другой пакет услуг, в котором предусмотрен роуминг.

До 14 декабря включительно разрешается осуществить переход бесплатно. Как уточнил мобильный оператор, реализация таких масштабных изменений требует немаленьких инвестиций и сложных технических адаптаций со стороны компании, ведь только так можно гарантировать стабильное предоставление услуг в роуминге.

Популярные тарифы от lifecell

В декабре существует возможность подключить один из популярных пакетов услуг. Первый — "Макси" за 190-300 грн/мес. Он включает 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату, из которых 10 ГБ — для использования в ЕС), 750 минут на разговоры по Украине (+750 минут), безлимит на lifecell и мобильные приложения.

Второй востребованный тарифный план — "Мега" за 350-500 грн/мес. Абоненты получат за свои деньги 50 ГБ трафика (17 ГБ можно использовать в ЕС) или безлимит за своевременную оплату, 1000 минут на звонки по Украине (+1000 минут), безлимит на lifecell и мобильные приложения.

Напомним, украинцы могут платить меньше за связь от Vodafone. Мобильный оператор предлагает различные возможности экономии — оплату за год, обмен бонусов и прочее. Каждый абонент найдет вариант для себя.

Также мы писали, что Киевстар обновил Суперсилы и дополнительные пакеты с 1 декабря, дабы расширить возможности пользователей за рубежом. Абоненты могут получить больше минут, SMS и трафика в роуминге.