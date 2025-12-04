Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика lifecell обновил условия обслуживания — что произошло с тарифами

lifecell обновил условия обслуживания — что произошло с тарифами

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 10:05
lifecell изменил условия тарифов — что нужно сделать до 14 декабря
Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярный оператор мобильной связи сообщил об изменениях в обслуживании. Некоторым абонентам lifecell нужно успеть до 14 декабря включительно перейти на другой тарифный план, причем услуга будет бесплатной. Ведь отныне в пакетах недоступен международный роуминг.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, кому из украинцев стоит обратить внимание на изменения в lifecell.

Реклама
Читайте также:

Международный роуминг в тарифах

С 1 января 2026 года Украина присоединяется к единому роуминговому пространству с ЕС. Предполагается внедрение принципа "роуминг как дома" (RLAH, Roam Like At Home), благодаря которому наши граждане смогут пользоваться подключенными тарифами за рубежом без дополнительных средств. Больше не придется заказывать отдельные сервисы во время поездок в Европу.

С 26 ноября lifecell отключил техническую возможность подключаться к сетям операторов связи за рубежом в нескольких тарифах:

  • "ХендМейд";
  • "Сделай сам";
  • "Звонкий БЕЗМЕЖ".

Другими словами, абоненты не могут пользоваться международным роумингом в этих тарифах. Чтобы не терять доступ к связи за пределами Украины, клиентам компании нужно перейти на другой пакет услуг, в котором предусмотрен роуминг.

До 14 декабря включительно разрешается осуществить переход бесплатно. Как уточнил мобильный оператор, реализация таких масштабных изменений требует немаленьких инвестиций и сложных технических адаптаций со стороны компании, ведь только так можно гарантировать стабильное предоставление услуг в роуминге.

Популярные тарифы от lifecell

В декабре существует возможность подключить один из популярных пакетов услуг. Первый — "Макси" за 190-300 грн/мес. Он включает 20 ГБ трафика (+20 ГБ за своевременную оплату, из которых 10 ГБ — для использования в ЕС), 750 минут на разговоры по Украине (+750 минут), безлимит на lifecell и мобильные приложения.

Второй востребованный тарифный план — "Мега" за 350-500 грн/мес. Абоненты получат за свои деньги 50 ГБ трафика (17 ГБ можно использовать в ЕС) или безлимит за своевременную оплату, 1000 минут на звонки по Украине (+1000 минут), безлимит на lifecell и мобильные приложения.

Напомним, украинцы могут платить меньше за связь от Vodafone. Мобильный оператор предлагает различные возможности экономии — оплату за год, обмен бонусов и прочее. Каждый абонент найдет вариант для себя.

Также мы писали, что Киевстар обновил Суперсилы и дополнительные пакеты с 1 декабря, дабы расширить возможности пользователей за рубежом. Абоненты могут получить больше минут, SMS и трафика в роуминге.

lifecell связь роуминг услуги мобильный оператор
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации