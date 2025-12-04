lifecell змінив умови тарифів — що варто зробити до 14 грудня

Магазин lifecell. Фото: Новини.LIVE

Популярний оператор мобільного зв’язку повідомив про зміни в обслуговуванні. Деяким абонентам lifecell потрібно встигнути до 14 грудня включно перейти на інший тарифний план, причому послуга буде безплатною. Адже відтепер у пакетах недоступний міжнародний роумінг.

Сайт Новини.LIVE розповідає, кому з українців варто звернути увагу на зміни в lifecell.

Міжнародний роумінг у тарифах

З 1 січня 2026 року Україна приєднується до єдиного роумінгового простору з ЄС. Передбачається впровадження принципу "роумінг як вдома" (RLAH, Roam Like At Home), завдяки якому наші громадяни зможуть користуватися підключеними тарифами за кордоном без додаткових коштів. Більше не доведеться замовляти окремі сервіси під час поїздок у Європу.

З 26 листопада lifecell відключив технічну можливість підключатися до мереж операторів зв’язку за кордоном у кількох тарифах:

"ХендМейд";

"Зроби сам";

"Дзвінкий БЕЗМЕЖ".

Іншими словами, абоненти не можуть користуватися міжнародним роумінгом у цих тарифах. Аби не втрачати доступ до зв'язку за межами України, клієнтам компанії потрібно перейти на інший пакет послуг, у якому передбачено роумінг.

До 14 грудня включно дозволяється здійснити перехід безплатно. Як уточнив мобільний оператор, реалізація таких масштабних змін потребує немаленьких інвестицій і складних технічних адаптацій з боку компанії, адже лише так можна гарантувати стабільне надання послуг у роумінгу.

Популярні тарифи від lifecell

У грудні існує змога підключити один із популярних пакетів послуг. Перший — "Максі" за 190-300 грн/міс. Він включає 20 ГБ трафіку (+20 ГБ за своєчасну оплату, з яких 10 ГБ — для використання в ЄС), 750 хвилин на розмови по Україні (+750 хвилин), безліміт на lifecell та мобільні додатки.

Другий затребуваний тарифний план — "Мега" за 350-500 грн/міс. Абоненти отримають за свої гроші 50 ГБ трафіку (17 ГБ можна використати в ЄС) або безліміт за своєчасну оплату, 1000 хвилин на дзвінки по Україні (+1000 хвилин), безліміт на lifecell і мобільні застосунки.

