Знижки і бонуси від Vodafone — як економити на мобільному зв'язку у грудні

Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Абоненти популярного мобільного оператора можуть заощаджувати на зв'язку, користуючись спеціальними послугами і сервісами. Vodafone пропонує клієнтам різні варіанти зниження цін або зменшення загальних витрат.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Реклама

Читайте також:

Послуга "День без турбот"

Абоненти мобільного оператора можуть залишатися на зв'язку, навіть коли на рахунку немає коштів. Послуга дозволяє користуватися безлімітом на розмови в мережі, 30 хвилинами по Україні та 5 ГБ трафіку безплатно протягом 24 годин. Для підключення необхідно:

перевірити доступність сервісу в тарифному плані;

відкрити застосунок My Vodafone і перейти в розділ "Доступні послуги/Корисні послуги";

дочекати SMS про активацію.

Перевірити залишки безплатних обсягів можна на головній сторінці My Vodafone. Підключення доступне необмежену кількість разів, але тільки один раз упродовж семи днів.

Фіксація вартості зв’язку на рік

Ще один спосіб зекономити трохи грошей — заплатити за 12 місяців обслуговування з послугою "Рік без абонплат". Тоді вийде не просто зафіксувати актуальну ціну на довгий час, але й отримати знижку від 5%. Вартість користування тарифами станом на грудень 2025:

Joice Max — 5 000 грн;

Joice Pro — 3 670 грн;

Joice Start — 2 980 грн;

Turbo — 2 980 грн;

Device L — 1 760 грн;

Device M — 1 110 грн;

Device S — 550 грн;

Red Unlim — 4 400 грн;

Red Pro — 3 630 грн;

Red Start — 2 640 грн.

Для порівняння, Joice Max коштує 450 грн/міс., отже за 12 місяців доведеться заплатити 5 400 грн. А з послугою "Рік без абонплат" економія сягає 400 грн, що майже дорівнює одному місяцю обслуговування.

Гігабайти і хвилини за бонуси

Vodafone дозволяє обмінювати накопичені бонуси на подарунки у вигляді послуг мобільного зв'язку. Це так звана програма лояльності для клієнтів компанії. За бонуси дають:

певні обсяги SMS, хвилин на розмови, гігабайтів;

можливість поповнення додаткового грошового рахунку;

знижки на гаджети в магазинах Vodafone;

знижені ціни на продукцію від партнерів компанії (дитячі товари, зоотовари, продукти харчування, побутову хімію, книги, пальне тощо).

Аби накопичити бонуси, необхідно користуватися зв'язком від Vodafone і витрачати гроші (1 гривня = 1 бонус), або здійснити донацію крові через Donor.ua.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, для деяких абонентів Київстару тарифи не подорожчають. Якщо перейти на один із пакетів лінійки ВСЕ РАЗОМ до 15 грудня 2025 року, ціна залишиться фіксованою до 31 грудня 2026-го.

Також ми писали, що буде з цінами на тарифні плани від Київстару, Vodafone та lifecell у грудні. Ми підібрали варіанти для підключення та дізналися, скільки будуть коштувати пакети послуг від мобільних операторів.