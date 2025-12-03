Видео
Главная Экономика Украинцы могут платить меньше за связь — что предлагает Vodafone

Украинцы могут платить меньше за связь — что предлагает Vodafone

Ua ru
Дата публикации 3 декабря 2025 11:10
Скидки и бонусы от Vodafone — как экономить на мобильной связи в декабре
Магазин Vodafone. Фото: Google Maps

Абоненты популярного мобильного оператора могут экономить на связи, пользуясь специальными услугами и сервисами. Vodafone предлагает клиентам различные варианты снижения цен или уменьшения общих расходов.

Об этом рассказала пресс-служба компании на официальном сайте.

Читайте также:

Услуга "День без забот"

Абоненты мобильного оператора могут оставаться на связи, даже когда на счету нет денег. Услуга позволяет пользоваться безлимитом на разговоры в сети, 30 минутами по Украине и 5 ГБ трафика бесплатно в течение 24 часов. Для подключения необходимо:

  • проверить доступность сервиса в тарифном плане;
  • открыть приложение My Vodafone и перейти в раздел "Доступные услуги/Полезные услуги";
  • дождаться SMS об активации.

Проверить остатки бесплатных объемов можно на главной странице My Vodafone. Подключение доступно неограниченное количество раз, но только один раз в течение семи дней.

Фиксация стоимости связи на год

Еще один способ сэкономить немного денег — заплатить за 12 месяцев обслуживания с услугой "Год без абонплат". Тогда получится не просто зафиксировать актуальную цену на долгое время, но и получить скидку от 5%. Стоимость пользования тарифами по состоянию на декабрь 2025:

  • Joice Max — 5 000 грн;
  • Joice Pro — 3 670 грн;
  • Joice Start — 2 980 грн;
  • Turbo — 2 980 грн;
  • Device L — 1 760 грн;
  • Device M — 1 110 грн;
  • Device S — 550 грн;
  • Red Unlim — 4 400 грн;
  • Red Pro — 3 630 грн;
  • Red Start — 2 640 грн.

Для сравнения, Joice Max стоит 450 грн/мес., следовательно за 12 месяцев придется заплатить 5 400 грн. А с услугой "Год без абонплат" экономия достигает 400 грн, что почти равно одному месяцу обслуживания.

Гигабайты и минуты за бонусы

Vodafone позволяет обменивать накопленные бонусы на подарки в виде услуг мобильной связи. Это так называемая программа лояльности для клиентов компании. За бонусы дают:

  • определенные объемы SMS, минут на разговоры, гигабайтов;
  • возможность пополнения дополнительного денежного счета;
  • скидки на гаджеты в магазинах Vodafone;
  • сниженные цены на продукцию от партнеров компании (детские товары, зоотовары, продукты питания, бытовую химию, книги, топливо и т.д.).

Чтобы накопить бонусы, необходимо пользоваться связью от Vodafone и тратить деньги (1 гривна = 1 бонус), или осуществить донацию крови через Donor.ua.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, для некоторых абонентов Киевстара тарифы не подорожают. Если перейти на один из пакетов линейки ВСЕ ВМЕСТЕ до 15 декабря 2025 года, цена останется фиксированной до 31 декабря 2026-го.

Также мы писали, что будет с ценами на тарифные планы от Киевстара, Vodafone и lifecell в декабре. Мы подобрали варианты для подключения и узнали, сколько будут стоить пакеты услуг от мобильных операторов.

Vodafone связь услуги мобильный оператор скидка
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
