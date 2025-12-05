Відео
Головна Економіка Київстар попередив про зміни — що буде з послугами з 18 грудня

Київстар попередив про зміни — що буде з послугами з 18 грудня

Ua ru
Дата публікації: 5 грудня 2025 18:25
Київстар змінить умови обслуговування — що отримають абоненти з 18 грудня
Смартфон у руці. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 18 грудня. Київстар розширить перелік країн, на території яких діятиме послуга "Роумінг як вдома". Отже клієнти не залишаться без зв’язку за кордоном.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Читайте також:

Де працюватиме "Роумінг як вдома"

Сервіс, за допомогою якого абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком (дзвінки, SMS, трафік) за межами України без доплат, стане доступним із 18 грудня 2025 року в:

  • Ісландії;
  • Норвегії;
  • Ліхтенштейні;
  • на Кіпрі.

Якщо станом на початок грудня послуга "Роумінг як вдома" поширюється на 28 країн, то згодом список включатиме 32 держави. Умови підключеного тарифного плану і Суперсили діятимуть у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Болгарії, Іспанії, Великій Британії, Греції, Португалії, Швеції, Данії тощо.

"А щоб умови залишалися простими та зрозумілими для всіх, ми також оптимізуємо частину менш популярних опцій. Зокрема припиняємо надання деяких додатків і месенджерів без тарифікації трафіку", — уточнили в Київстарі.

Що зміниться в користуванні додатками

З 18 грудня клієнти мобільного оператора будуть користуватися популярними застосунками, зокрема Telegram, Facebook messenger, Viber, WhatsApp, Google Maps та Apple Maps, Booking, AirBnB, Skyscanner і Tickets.ua, за стандартною вартістю інтернету.

На території держав "Роумінгу як вдома" будуть витрачатися обсяги тарифних гігабайтів, а в інших країнах — базові тарифи роумінгу. Водночас на додатки "Мій Київстар" і Helsi тарифікація надалі не поширюватиметься. Українці можуть збільшити обсяг інтернету за кордоном, активувавши Суперсилу "5 ГБ у роумінгу" без додаткових коштів.

Нагадаємо, lifecell відключив міжнародний роумінг у кількох тарифних планах, тому абонентам потрібно перейти на інший пакет, аби не втратити доступ до зв’язку за кордоном. До 14 грудня зміна тарифу безплатна.

Також ми писали, що буде з цінами на мобільні тарифи Київстару, Vodafone та lifecell у грудні 2025 року. Оператори пропонують абонентам чимало пакетів на послуг на різний гаманець із достатнім наповненням.

Київстар зв'язок роумінг послуги мобільний оператор
Єлизавета Супівська - редактор
Автор:
Єлизавета Супівська
