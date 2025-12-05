Київстар змінить умови обслуговування — що отримають абоненти з 18 грудня

Смартфон у руці. Фото: Unsplash

Популярний мобільний оператор попередив абонентів про зміни в умовах обслуговування з 18 грудня. Київстар розширить перелік країн, на території яких діятиме послуга "Роумінг як вдома". Отже клієнти не залишаться без зв’язку за кордоном.

Про це розповіла пресслужба компанії на офіційному сайті.

Де працюватиме "Роумінг як вдома"

Сервіс, за допомогою якого абоненти можуть користуватися мобільним зв'язком (дзвінки, SMS, трафік) за межами України без доплат, стане доступним із 18 грудня 2025 року в:

Ісландії;

Норвегії;

Ліхтенштейні;

на Кіпрі.

Якщо станом на початок грудня послуга "Роумінг як вдома" поширюється на 28 країн, то згодом список включатиме 32 держави. Умови підключеного тарифного плану і Суперсили діятимуть у Польщі, Словаччині, Румунії, Угорщині, Молдові, Німеччині, Італії, Болгарії, Іспанії, Великій Британії, Греції, Португалії, Швеції, Данії тощо.

"А щоб умови залишалися простими та зрозумілими для всіх, ми також оптимізуємо частину менш популярних опцій. Зокрема припиняємо надання деяких додатків і месенджерів без тарифікації трафіку", — уточнили в Київстарі.

Що зміниться в користуванні додатками

З 18 грудня клієнти мобільного оператора будуть користуватися популярними застосунками, зокрема Telegram, Facebook messenger, Viber, WhatsApp, Google Maps та Apple Maps, Booking, AirBnB, Skyscanner і Tickets.ua, за стандартною вартістю інтернету.

На території держав "Роумінгу як вдома" будуть витрачатися обсяги тарифних гігабайтів, а в інших країнах — базові тарифи роумінгу. Водночас на додатки "Мій Київстар" і Helsi тарифікація надалі не поширюватиметься. Українці можуть збільшити обсяг інтернету за кордоном, активувавши Суперсилу "5 ГБ у роумінгу" без додаткових коштів.

