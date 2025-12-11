Найвигідніший мобільний тариф — що пропонують за 200 грн у грудні

Чоловік із телефоном. Фото: Pixabay

Українці в пошуках бюджетного мобільного зв'язку користуються всіма доступними можливостями від операторів. Наприклад, переносять номер у мережу чи активують додаткові послуги безплатно. Цікаво дізнатися, який тариф став одним із найвигідніших у грудні 2025 року.

Сайт Новини.LIVE розповідає, який мобільний тарифний план обрати українцям у грудні.

Реклама

Читайте також:

Тариф Flexx GO від Vodafone

Компанія пропонує контрактним абонентам тариф Flexx GO за відносно низьку ціну — 270 грн/міс. Клієнти отримають достатнє наповнення: безліміт при використанні 45 застосунків, 25 ГБ трафіку, 500 хвилин на розмови, безлім на дзвінки в мережі Vodafone, 50 SMS. Також 10 ГБ із обсягу діють у 28 країнах роумінгу.

Реклама

Якщо людина до 31 грудня 2025 року купить новий номер оператора, то активується акція "ХОТ". Вона дозволить користуватися додатковими 500 хвилинами та 25 ГБ в Україні протягом перших 6 місяців після підключення тарифного плану.

Перенесення номера в мережу Vodafone

Абоненти можуть знизити вартість пакета й отримати більше наповнення, якщо застосують сервіс MNP для перенесення мобільного номера. Тоді ціна становитиме 200 грн/міс. протягом одного року обслуговування. Обсяги послуг включатимуть:

Реклама

безліміт на застосунки;

безлімітний трафік (10 ГБ діють у 28 країнах роумінгу);

1000 хвилин на розмови по Україні та в роумінгу;

безлім на дзвінки в мережі;

150 SMS по Україні та в роумінгу.

З акцією "ХОТ" клієнти компанії додатково отримають 500 хвилин на дзвінки та 5 ГБ у роумінгу (на 12 місяців). Як тільки буде використано 60 ГБ трафіку, швидкість мобільного інтернету зафіксується на 1,5 Мбіт/с.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар із 18 грудня розширив послугу "Роумінг як вдома", додавши до списку країн Ісландію, Норвегію, Ліхтенштейн і Кіпр. Плюс оператор оптимізував непопулярні опції та скасував частину сервісів.

Реклама

Також ми писали, що lifecell відключив роумінг у популярних тарифах "ХендМейд", "Зроби сам" і "Дзвінкий БЕЗМЕЖ". Абоненти можуть безплатно перейти на інший пакет послуг до 14 грудня включно.