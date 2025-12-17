Тарифи lifecell не подорожчають — для кого з абонентів ціни довго не зміняться

Магазин lifecell. Фото: Google Maps

Абоненти lifecell можуть довгий час економити на мобільних тарифах завдяки новій акційній пропозиції оператора. При перенесенні номера в мережу та підключенні одного з активних пакетів послуг ціна за користування зафіксується до 15 лютого 2028 року.

Про це йдеться на офіційному сайті lifecell.

Як економити на тарифах lifecell

З 15 грудня 2025 року мобільний оператор запустив акцію "сТОП-ціна на 2 роки" для абонентів, які перенесуть свій номер у мережу за допомогою спеціальної послуги MNP. Якщо людина відмовиться від обслуговування в конкурента і вибере lifecell, то зможе платити за підключений тарифний план два роки без зміни вартості — до 15 лютого 2028-го включно.

"lifecell врахував потреби абонентів, для яких важлива стабільність та прогнозованість витрат на мобільний зв’язок. Можливість зафіксувати ціну на тривалий період забезпечує додаткову економічну вигоду для тих, хто вирішив перенести свій номер в мережу lifecell", — розповіла пресслужба компанії.

Щоб долучитися до акції, необхідно після перенесення номера обрати один із популярних тарифів "Максі" або "Мега" до 15 лютого 2026 року. При цьому чинний номер повністю збережеться — навіть код оператора, що мінімізує будь-які незручності для MNP-абонентів.

Скільки коштують тарифи lifecell

Пакет послуг "Максі" буде коштувати 190 грн/міс. після перенесення мобільного номера. За такі гроші клієнти отримають:

25 ГБ або безлімітний трафік (10 ГБ доступно в ЄС) у межах акції "Мега безліміт" за умови вчасної оплати;

750 хвилин + 750 хвилин на всі номери по Україні (крім lifecell) за своєчасну оплату;

безлім на розмови в мережі;

безлім у застосунках (YouTube, Instagram, TikTok, Telegram, WhatsApp, Facebook, Messenger, X тощо).

За тариф "Мега" доведеться платити більше — 350 грн/міс. Пакет послуг включає безлімітний трафік (17 ГБ можна використовувати в ЄС), 1 000 хвилин + 1 000 хвилин на дзвінки по Україні, безлім у мережі та при користуванні популярними мобільними застосунками. Плюс входить перегляд lifecell TV.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Україна приєднається до правил Roam Like at Home. Це означає, що наші громадяни зможуть користуватися дзвінками, SMS та мобільним інтернетом за домашніми тарифами в ЄС.

Також ми писали, що з 16 грудня 2025 року українці в Німеччині можуть використовувати роумінг Vodafone без додаткової плати за дзвінки та мобільний трафік. Надалі послуга може поширитися в межах ЄС.