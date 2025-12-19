Тариф для кнопочного телефона — что выбрать в Киевстаре, Vodafone и lifecell

Смартфон у руках. Фото: Pexels

Владельцы кнопочных телефонов не нуждаются в доступе к интернет-сети, поэтому ищут мобильные тарифы с минимальным наполнением и небольшой ценой. Однако им нужно как можно больше минут на разговоры. Правда, предложения от операторов не всегда способны удовлетворить требования абонентов.

Сайт Новини.LIVE рассказывает, что выбрать в Киевстаре, Vodafone и lifecell владельцам кнопочных телефонов на 2026 год.

Тариф от Киевстара

Клиенты в возрасте 60+ и лица с инвалидностью могут подключить бюджетный пакет услуг "ВСЕ ВМЕСТЕ Комфорт" за 220 грн/мес. Он включает 10 ГБ трафика, безлим на разговоры в сети, 100 минут по Украине, 100 SMS, Киевстар ТВ Легкий и домашний интернет на скорости 100 Мбит/с. Плюс можно активировать Суперсилу — 100 минут на другие сети и за границу.

Если такого наполнения не хватает, альтернатива — перенести мобильный номер в сеть Киевстара и подключить тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий Контракт" за 290 грн/мес. В перечень услуг входит:

безлимитный трафик;

15 ГБ в роуминге;

безлим на разговоры в сети;

300 минут на звонки по Украине и за границу;

300 SMS;

домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с;

1-2 Суперсилы на выбор.

Абоненты предоплаты могут удвоить минуты на все направления, если будут платить за пользование тарифным планом вовремя.

Тариф от Vodafone

Наиболее бюджетный вариант для владельцев кнопочных телефонов — тариф Flexx GO за 270 грн/мес. Он предоставляет 25 ГБ трафика, безлим в мобильных приложениях, 500 минут на разговоры по Украине и безлим на звонки в сети Vodafone.

Новые клиенты оператора при покупке номера могут активировать акцию "ХОТ" и получить дополнительные 500 минут и 25 ГБ в течение шести месяцев обслуживания. А при переносе мобильного номера в сеть стоимость снизится до 200 грн/мес. в течение года.

Тариф от lifecell

Абоненты lifecell могут остановить выбор на пакете услуг "Лайфсет М". Всего за 175 грн/мес. они получат:

безлимитный домашний интернет до 1 Гбит/с;

безлимит на lifecell после использования минут на все номера;

25 ГБ трафика (из них 4 ГБ можно использовать в ЕС);

1 300 минут по Украине.

Альтернативный вариант — перенос номера и подключение тарифа "Макси" за 190 грн/мес. Он включает 25 ГБ трафика или безлимитный интернет за своевременную оплату, безлим при использовании приложений, 750 минут на все номера по Украине (+750 минут за своевременную оплату), безлим в сети lifecell.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, с 1 января 2026 года Украина присоединится к Roam Like at Home. Это означает, что наши граждане смогут пользоваться звонками, SMS и трафиком в странах Европейского Союза без доплат.

Также мы писали, что с 18 декабря Киевстар расширил действие услуги "Роуминг как дома" на четыре страны — Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Кипр. Это позволит абонентам экономить на связи за границей.