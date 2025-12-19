Тариф для кнопкового телефону — що вибрати в Київстарі, Vodafone та lifecell

Смартфон у руках. Фото: Pexels

Власники кнопкових телефонів не потребують доступу до інтернет-мережі, тому шукають мобільні тарифи з мінімальним наповненням і невеликою ціною. Однак їм потрібно якомога більше хвилин на розмови. Щоправда, пропозиції від операторів не завжди здатні задовольнити вимоги абонентів.

Сайт Новини.LIVE розповідає, що вибрати в Київстарі, Vodafone та lifecell власникам кнопкових телефонів на 2026 рік.

Тариф від Київстару

Клієнти у віці 60+ та особи з інвалідністю можуть підключити бюджетний пакет послуг "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн/міс. Він включає 10 ГБ трафіку, безлім на розмови в мережі, 100 хвилин по Україні, 100 SMS, Київстар ТБ Легкий і домашній інтернет на швидкості 100 Мбіт/с. Плюс можна активувати Суперсилу — 100 хвилин на інші мережі та за кордон.

Якщо такого наповнення не вистачає, альтернатива — перенести мобільний номер у мережу Київстару і підключити тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий Контракт" за 290 грн/міс. До переліку послуг входить:

безлімітний трафік;

15 ГБ у роумінгу;

безлім на розмови в мережі;

300 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон;

300 SMS;

домашній інтернет на швидкості до 300 Мбіт/с;

1-2 Суперсили на вибір.

Абоненти передплати можуть подвоїти хвилини на всі напрямки, якщо платитимуть за користування тарифним планом вчасно.

Тариф від Vodafone

Найбільш бюджетний варіант для власників кнопкових телефонів — тариф Flexx GO за 270 грн/міс. Він надає 25 ГБ трафіку, безлім у мобільних застосунках, 500 хвилин на розмови по Україні та безлім на дзвінки в мережі Vodafone.

Нові клієнти оператора при купівлі номера можуть активувати акцію "ХОТ" й отримати додаткові 500 хвилини та 25 ГБ упродовж шести місяців обслуговування. А при перенесенні мобільного номера в мережу вартість знизиться до 200 грн/міс. протягом року.

Тариф від lifecell

Абоненти lifecell можуть зупинити вибір на пакеті послуг "Лайфсет М". Всього за 175 грн/міс. вони отримають:

безлімітний домашній інтернет до 1 Гбіт/с;

безліміт на lifecell після використання хвилин на всі номери;

25 ГБ трафіку (з них 4 ГБ можна використати в ЄС);

1 300 хвилин по Україні.

Альтернативний варіант — перенесення номера та підключення тарифу "Максі" за 190 грн/міс. Він включає 25 ГБ трафіку чи безлімітний інтернет за своєчасну оплату, безлім при використанні застосунків, 750 хвилин на всі номери по Україні (+750 хвилин за вчасну сплату), безлім у мережі lifecell.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, з 1 січня 2026 року Україна приєднається до Roam Like at Home. Це означає, що наші громадяни зможуть користуватися дзвінками, SMS і трафіком у країнах Європейського Союзу без доплат.

Також ми писали, що з 18 грудня Київстар розширив дію послуги "Роумінг як вдома" на чотири країни — Ісландію, Норвегію, Ліхтенштейн і Кіпр. Це дозволить абонентам економити на зв’язку за кордоном.