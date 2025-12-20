Видео
Главная Экономика Ниже цена и больше наполнения — какой тариф предложил Киевстар

Ниже цена и больше наполнения — какой тариф предложил Киевстар

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 19:10
Тариф Киевстара со специальными условиями — что доступно абонентам круглый год
Магазин Киевстара. Фото: Google Maps

Киевстар обновил условия обслуживания и предложил абонентам специальный мобильный тариф. Если человек перенесет номер в сеть оператора, то сможет до 1 декабря 2026 года пользоваться улучшенным наполнением.

Об этом говорится на официальном сайте Киевстара.

Переход в сеть Киевстара

Мобильный оператор обеспечит абонентов, которые перейдут в сеть от другой компании с сохранением номера, специальными условиями обслуживания. Во-первых, они получат больше услуг связи, во-вторых, будут меньше платить за тарифный план.

Чтобы воспользоваться предложением, необходимо заказать перенос мобильного номера с помощью сервиса MNP и выбрать тариф "ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий". Стандартная цена для контрактных клиентов — 300 грн/мес, для абонентов предоплаты — 350 грн/мес. Однако специальная стоимость снизится до 290 грн/мес.

"Новое предложение тарифа для клиентов, перешедших от другого оператора, будет действовать до 1 декабря 2026 года. После этого периода такие абоненты будут пользоваться стандартными условиями ВСЕ ВМЕСТЕ Легкий", — отметили в Киевстаре.

Улучшенные условия тарифа

Кроме сниженной цены, украинцы получат больше наполнения. Тарифный план после переноса номера будет включать:

  • безлимитный трафик (100 ГБ без ограничения скорости);
  • 15 ГБ в странах "Роуминг как дома";
  • безлим на разговоры в сети;
  • 300 минут на другие мобильные, городские сети Украины и за границу;
  • 300 SMS;
  • домашний интернет со скоростью до 300 Мбит/с;
  • 1-2 Суперсилы на выбор.

Базовые условия тарифного плана отличаются от специальных. Абоненты контракта за 300 грн/мес. получают 40 ГБ трафика, безлим в сети, 300 минут на звонки по Украине и за границу, 200 SMS, домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, две Суперсилы на выбор.

Клиентов подписки обеспечивают похожим наполнением за 350 грн/мес., однако они имеют только 20 ГБ мобильного трафика, 150 минут на разговоры (кроме сети Киевстара) и одну Суперсилу.

Что еще нужно знать украинцам

Напомним, Киевстар начал предварительные переговоры о возможной покупке сети Comfy. По состоянию на конец 2025 года сделка находилась на стадии осторожного диалога, а реализация может длиться несколько лет.

Также мы писали, что Киевстар с 18 декабря включил Исландию, Норвегию, Лихтенштейн и Кипр в перечень стран, на которые распространяется востребованная услуга "Роуминг как дома". Теперь в список входят 32 государства.

Киевстар связь цены мобильный интернет услуги
Елизавета Супивская - редактор
Автор:
Елизавета Супивская
