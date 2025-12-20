Тариф Київстару зі спеціальними умовами — що доступно абонентам цілий рік

Магазин Київстару. Фото: Google Maps

Київстар оновив умови обслуговування та запропонував абонентам спеціальний мобільний тариф. Якщо людина перенесе номер у мережу оператора, то зможе до 1 грудня 2026 року користуватися покращеним наповненням.

Про це йдеться на офіційному сайті Київстару.

Перехід до мережі Київстару

Мобільний оператор забезпечить абонентів, які перейдуть до мережі від іншої компанії зі збереженням номера, спеціальними умовами обслуговування. По-перше, вони отримають більше послуг зв’язку, по-друге, менше платитимуть за тарифний план.

Щоб скористатися пропозицією, необхідно замовити перенесення мобільного номера за допомогою сервісу MNP та обрати тариф "ВСЕ РАЗОМ Легкий". Стандартна ціна для контрактних клієнтів — 300 грн/міс., для абонентів передплати — 350 грн/міс. Однак спеціальна вартість знизиться до 290 грн/міс.

"Нова пропозиція тарифу для клієнтів, що перейшли від іншого оператора, діятиме до 1 грудня 2026 року. Після цього періоду такі абоненти користуватимуться стандартними умовами ВСЕ РАЗОМ Легкий", — зазначили в Київстарі.

Покращені умови тарифу

Окрім зниженої ціни, українці отримають більше наповнення. Тарифний план після перенесення номера включатиме:

безлімітний трафік (100 ГБ без обмеження швидкості);

15 ГБ у країнах "Роумінг як вдома";

безлім на розмови в мережі;

300 хвилин на інші мобільні, міські мережі України та за кордон;

300 SMS;

домашній інтернет зі швидкістю до 300 Мбіт/с;

1-2 Суперсили на вибір.

Базові умови тарифного плану відрізняються від спеціальних. Абоненти контракту за 300 грн/міс. отримують 40 ГБ трафіку, безлім у мережі, 300 хвилин на дзвінки по Україні та за кордон, 200 SMS, домашній інтернет на швидкості до 100 Мбіт/с, дві Суперсили на вибір.

Передплатних клієнтів забезпечують схожим наповненням за 350 грн/міс., однак вони мають лише 20 ГБ мобільного трафіку, 150 хвилин на розмови (окрім мережі Київстару) та одну Суперсилу.

Що ще варто знати українцям

Нагадаємо, Київстар розпочав попередні перемовини щодо можливої купівлі мережі Comfy. Станом на кінець 2025 року угода перебувала на стадії обережного діалогу, а реалізація може тривати кілька років.

Також ми писали, що Київстар із 18 грудня включив Ісландію, Норвегію, Ліхтенштейн і Кіпр до переліку країн, на які поширюється затребувана послуга "Роумінг як вдома". Тепер у список входять 32 держави.