Бюджетні тарифи для українців 60+ у 2026 — що пропонують Київстар, lifecell та Vodafone

Сьогодні мобільні оператори України мають у своєму арсеналі тарифи для різних категорій користувачів. Однією з популярних груп — є пенсіонери, яких, як правило, цікавлять вигідні умови за доступними цінами.

Про те, який мобільний тариф обрати українцям 60+ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

У якого оператора є тариф для українців 60+

Серед найпопулярніших мобільних операторів України, лише Київстар має пропозицію саме для громадян старше 60 років та людей з інвалідністю. Мова про тарифний план "ВСЕ РАЗОМ Комфорт" за 220 грн на місяць. У його складі:

100 SMS;

10 ГБ інтернету;

доступ до Київстар ТБ Легкий;

100 хвилин на інші мережі України;

безлімітні розмови в мережі Київстар;

домашній інтернет зі швидкістю 100 Мбіт/с.

Тариф для пенсіонерів. Фото: Скриншот/Київстар

Також є можливість активувати Суперсилу: 100 хвилин на інші оператори та міжнародні дзвінки. На сайті оператора зазначається, що вартість тарифу буде зафіксовано до кінця 2026 року.

Що можуть запропонувати пенсіонерам інші оператори

Інші оператори також мають вигідні тарифи, на які варто звернути увагу громадянам похилого віку:

lifecell

У оператора lifecell є тариф "Лайфсет М" за 175 грн на місяць, який включає:

1300 хвилин для дзвінків по Україні. Безлімітний інтернет удома зі швидкістю до 1 Гбіт/с. Безлімітні розмови в мережі lifecell після витрачення хвилин. 25 ГБ мобільного інтернету (4 ГБ з них можна використовувати в ЄС).

Вигідний тариф від lifecell. Фото: Скриншот

Як альтернативу можна обрати тариф "Максі" за 190 грн на місяць, що пропонує 25 ГБ трафіку або безлімітний інтернет за умови своєчасної оплати, 750 хвилин на всі номери по Україні та безліміт у мережі lifecell.

Vodafone

Для громадян похилого віку найвигіднішим тарифом буде "Flexx GO" за 270 грн на місяць. У нього входить:

25 ГБ мобільного інтернету. Безлімітні мобільні застосунки. 500 хвилин на дзвінки по Україні. Безлімітні розмови в мережі Vodafone.

Доступний тариф від Vodafone. Фото: Скриншот

Також для нових клієнтів Vodafone доступна акція "ХОТ", яка дає додатково 500 хвилин та 25 ГБ на 6 місяців. Для тих, хто переносить номер в мережу Vodafone, вартість тарифу знизиться до 200 грн на місяць протягом року.

Раніше ми писали, що Київстар оновив умови обслуговування і запропонував новий мобільний тариф. Якщо абонент перенесе свій номер до цієї мережі, він зможе користуватися вигідними умовами до 1 грудня 2026 року.

Також ми розповідали, що власники кнопкових телефонів не потребують інтернету, тому шукають тарифи з мінімальними послугами та низькою ціною, але їм важливо мати якомога більше хвилин для розмов. Проте, не всі пропозиції від операторів підходять для таких абонентів.