Приватна пенсія — чи варто українцям шукати альтернативу державним виплатам

Громадяни України можуть розраховувати не лише на державну пенсію, а й самостійно накопичувати кошти на старість. Уже понад 20 років в країні діє система недержавного пенсійного забезпечення, яка дозволяє отримувати додаткові виплати після виходу на заслужений відпочинок.

Про те, що таке приватна пенсія та які переваги мають такі виплати, зазначається у законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Як працює приватна пенсія в Україні

Пенсійна система України складається не тільки з обов’язкових державних виплат. Окрім них, українці можуть добровільно робити внески до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Такі накопичення стають доповненням до основної пенсії. В Україні діють три типи приватних пенсійних фондів:

професійні — для людей певних професій;

відкриті — для будь-кого, хто бажає долучитися;

корпоративні — для працівників конкретних компаній.

Участь у таких фондах є добровільною і не замінює державну пенсію. Станом на 25 грудня 2025 року в офіційному реєстрі зареєстровано 56 недержавних пенсійних фондів, деякі з них працюють ще з 2004 року.

У чому переваги та недоліки приватної пенсії

Щоб почати накопичувати, потрібно укласти договір із вибраним фондом. Пенсійні виплати починаються після досягнення визначеного віку і можуть тривати довічно. Розмір майбутньої пенсії залежить від:

суми внесків;

результатів інвестування коштів.

Пенсійні фонди вкладають гроші учасників у цінні папери та облігації, щоб отримати прибуток. Їхню діяльність перевіряють незалежні аудитори, а результати перевірок є відкритими.

Закон забороняє банкрутство недержавних пенсійних фондів. Накопичені кошти належать вкладнику, а у разі його смерті — переходять спадкоємцям. Також приватна пенсія не залежить від страхового стажу чи прожиткового мінімуму, а дату виходу на пенсію можна змінювати в межах 10 років від загального пенсійного віку.

Разом із перевагами існують і недоліки. Пенсійний рахунок не можна повністю закрити — його дозволено лише призупинити або перевести до іншого фонду. Усі внески здійснюються тільки в гривнях, а інвестиційний дохід не гарантується. Це означає, що за несприятливих умов сума виплат може бути меншою, ніж загальний обсяг внесених коштів.

