Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Приватна пенсія — як отримувати більше грошей в старості

Приватна пенсія — як отримувати більше грошей в старості

Ua ru
Дата публікації: 25 грудня 2025 06:35
Приватна пенсія — чи варто українцям шукати альтернативу державним виплатам
Людина рахує гроші. Фото: УНІАН

Громадяни України можуть розраховувати не лише на державну пенсію, а й самостійно накопичувати кошти на старість. Уже понад 20 років в країні діє система недержавного пенсійного забезпечення, яка дозволяє отримувати додаткові виплати після виходу на заслужений відпочинок.

Про те, що таке приватна пенсія та які переваги мають такі виплати, зазначається у законі України "Про недержавне пенсійне забезпечення".

Реклама
Читайте також:

Як працює приватна пенсія в Україні

Пенсійна система України складається не тільки з обов’язкових державних виплат. Окрім них, українці можуть добровільно робити внески до недержавних пенсійних фондів (НПФ). Такі накопичення стають доповненням до основної пенсії. В Україні діють три типи приватних пенсійних фондів:

  • професійні — для людей певних професій;
  • відкриті — для будь-кого, хто бажає долучитися;
  • корпоративні — для працівників конкретних компаній.

Участь у таких фондах є добровільною і не замінює державну пенсію. Станом на 25 грудня 2025 року в офіційному реєстрі зареєстровано 56 недержавних пенсійних фондів, деякі з них працюють ще з 2004 року.

У чому переваги та недоліки приватної пенсії

Щоб почати накопичувати, потрібно укласти договір із вибраним фондом. Пенсійні виплати починаються після досягнення визначеного віку і можуть тривати довічно. Розмір майбутньої пенсії залежить від:

  • суми внесків;
  • результатів інвестування коштів.

Пенсійні фонди вкладають гроші учасників у цінні папери та облігації, щоб отримати прибуток. Їхню діяльність перевіряють незалежні аудитори, а результати перевірок є відкритими.

Закон забороняє банкрутство недержавних пенсійних фондів. Накопичені кошти належать вкладнику, а у разі його смерті — переходять спадкоємцям. Також приватна пенсія не залежить від страхового стажу чи прожиткового мінімуму, а дату виходу на пенсію можна змінювати в межах 10 років від загального пенсійного віку.

Разом із перевагами існують і недоліки. Пенсійний рахунок не можна повністю закрити — його дозволено лише призупинити або перевести до іншого фонду. Усі внески здійснюються тільки в гривнях, а інвестиційний дохід не гарантується. Це означає, що за несприятливих умов сума виплат може бути меншою, ніж загальний обсяг внесених коштів.

Раніше ми писали, що мобільні оператори в Україні пропонують різні тарифи для всіх категорій клієнтів. Спеціальні варіанти діють для пенсіонерів, адже їм важливі низька ціна та вигідні умови.

Також ми розповідали, що сума пенсії залежить від трудового стажу та сплачених внесків. Якщо стажу бракує, пенсію за віком не призначають — людина може розраховувати лише на соціальну допомогу від держави.

виплати пенсії гроші пенсіонери Пенсійний Фонд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації