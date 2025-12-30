Видео
Главная Экономика Пенсия в Италии — когда назначают и от чего зависит сумма

Пенсия в Италии — когда назначают и от чего зависит сумма

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 05:45
Пенсионные выплаты в Италии — когда назначают и сколько платят
Пенсионеры на берегу моря. Фото: Pexels

В Италии модель пенсионной системы зависит от того, когда человек начал работать. Благодаря этому средняя пенсия в стране достигает почти 2 тысяч евро, однако наблюдается существенное различие между выплатами мужчин и женщин.

О том, как работает пенсионная система в Италии и какие выплаты получают граждане пожилого возраста в этой стране, пишет издание Elsa.

Пенсионный возраст и условия выхода на заслуженный отдых в Италии

В Италии пенсионный возраст пересматривают каждые два года, чтобы учитывать рост продолжительности жизни населения. Для получения пенсии необходимо соответствовать двум условиям: иметь определенный возраст и достаточный страховой стаж. Система сочетает смешанную и накопительную модели и позволяет оформить досрочную пенсию.

Смешанная пенсионная система

Эта система применяется к тем, кто начал платить взносы на пенсионное обеспечение после 1996 года. Она сочетает старую классическую пенсию с современной системой взносов и предусматривает два варианта выхода на пенсию:

  1. Стандартный выход — в 67 лет при минимум 20 годах страхового стажа.
  2. Досрочный выход — независимо от возраста, если накоплен достаточный стаж: 41 год и 10 месяцев для женщин и 42 года и 10 месяцев для мужчин. Этим вариантом часто пользуются те, кто начал работать еще в молодом возрасте.

Накопительная пенсионная система

Для тех, кто начал трудовую деятельность после 1995 года, применяется исключительно система взносов. Размер пенсии зависит от суммы уплаченных взносов в течение всей трудовой жизни.

После завершения карьеры взносы умножаются на коэффициент, который зависит от возраста выхода на пенсию: чем позже человек выходит на пенсию, тем больше выплаты. Обычно пенсия по этой модели составляет 50-60% от предыдущей зарплаты.

Накопительная система также предусматривает несколько вариантов выхода на пенсию:

  • стандартный выход по возрасту, при условии, что пенсия превышает уровень социальной помощи (нужно иметь более 100 тысяч евро взносов);
  • отдельное "пенсионное окно" для тех, кто в 64 года имеет минимум 20 лет стажа и более 400 тысяч евро взносов;
  • если не соответствуете этим критериям, право на пенсию наступает только в 71 год при минимум пяти годах взносов.

Средний размер пенсии в Италии

По данным FiscoeTasse, в 2024 году средняя пенсия в Италии составляла 1 861 евро брутто (примерно 92 491 грн по нынешнему курсу). Мужчины получали в среднем 2 142,6 евро (106 486 грн), что на 34% больше, чем пенсии женщин (1 594,82 евро/79 262 грн). Эксперты объясняют разницу в выплатах разным стажем, зарплатами и перерывами в карьере.

Ранее мы писали, что в 2026 году некоторые украинцы кроме основной пенсии будут получать ежемесячные доплаты. С 1 января размер некоторых надбавок возрастет, поэтому выплаты станут больше.

Также мы рассказывали, что кроме государственной пенсии, украинцы могут сами накапливать деньги на старость. В Украине уже более 20 лет работает система негосударственного пенсионного обеспечения.

Италия выплаты пенсии деньги пенсионеры
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
