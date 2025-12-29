От 597 до 908 грн доплаты на пенсии — кто будет получать больше денег в 2026

Человек держит деньги. Фото: УНИАН

В 2026 году, кроме основной пенсии, некоторые категории граждан пожилого возраста могут рассчитывать на ежемесячные доплаты. С 1 января размер некоторых надбавок повысят, а значит украинцы будут получать больше денег.

О том, кто из пенсионеров будет получать больше денег с 1 января 2026 года, отмечается в Законе Украины №1767.

Реклама

Читайте также:

Каким будет размер надбавки в 2026 году

Размер ежемесячной доплаты для пенсионеров за особые заслуги варьируется от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.

Поскольку в 2026 году этот показатель повысят, сумма надбавки составит от 597 до 908 гривен в месяц. Если пенсионер одновременно имеет право на несколько видов такой доплаты, ему устанавливают только одну — наибольшую по размеру.

Кто может получить такие доплаты в 2026 году

Согласно статье 5 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", пенсионеры, которые имеют выдающиеся заслуги в развитии, защите или прославлении Украины, имеют право на специальные доплаты. Это касается:

Космонавтов, которые осуществляли выход в открытый космос или руководили экспериментальными летательными аппаратами. Участников боевых действий и ветеранов войны, которые были награждены орденами за личное мужество и героизм во время защиты Украины. Спортсменов, которые получили чемпионские звания или установили рекорды на европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях. Гражданам, отмеченным государственными наградами, почетными званиями или тем, кто имеет статус лауреата государственных премий, в частности со званием "Заслуженный".

Как оформить надбавку в 2026 году

Надбавка за особые заслуги не назначается автоматически. Для ее получения необходимо:

лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины или подать заявление через электронный кабинет;

написать заявление на установление доплаты за особые заслуги перед государством;

предоставить документы, подтверждающие право на выплату — удостоверение, награды, дипломы, справки или другие официальные бумаги.

В случае смерти пенсионера, который имел право на такую надбавку, часть выплаты может быть переоформлена на его близких родственников. Размер так называемой "переходной" доплаты составляет от 70% до 90% суммы, которую получал умерший.

Ранее мы писали, что в Украине пожилые люди могут получать не только пенсию, но и ежемесячную финансовую помощь от государства. Сумма выплат зависит от возраста, доходов и жизненных обстоятельств.

Также мы рассказывали, что не все знают, что граждане с большим трудовым стажем могут оформить статус ветерана труда. Он дает право на дополнительные льготы и поддержку.