От 597 до 908 грн доплаты на пенсии — кто будет получать больше денег в 2026

Новые доплаты на пенсии — кто и сколько будет получать в 2026
В 2026 году, кроме основной пенсии, некоторые категории граждан пожилого возраста могут рассчитывать на ежемесячные доплаты. С 1 января размер некоторых надбавок повысят, а значит украинцы будут получать больше денег.
О том, кто из пенсионеров будет получать больше денег с 1 января 2026 года, отмечается в Законе Украины №1767.
Каким будет размер надбавки в 2026 году
Размер ежемесячной доплаты для пенсионеров за особые заслуги варьируется от 23% до 35% прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.
Поскольку в 2026 году этот показатель повысят, сумма надбавки составит от 597 до 908 гривен в месяц. Если пенсионер одновременно имеет право на несколько видов такой доплаты, ему устанавливают только одну — наибольшую по размеру.
Кто может получить такие доплаты в 2026 году
Согласно статье 5 Закона Украины "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной", пенсионеры, которые имеют выдающиеся заслуги в развитии, защите или прославлении Украины, имеют право на специальные доплаты. Это касается:
- Космонавтов, которые осуществляли выход в открытый космос или руководили экспериментальными летательными аппаратами.
- Участников боевых действий и ветеранов войны, которые были награждены орденами за личное мужество и героизм во время защиты Украины.
- Спортсменов, которые получили чемпионские звания или установили рекорды на европейских, мировых, Олимпийских или Паралимпийских соревнованиях.
- Гражданам, отмеченным государственными наградами, почетными званиями или тем, кто имеет статус лауреата государственных премий, в частности со званием "Заслуженный".
Как оформить надбавку в 2026 году
Надбавка за особые заслуги не назначается автоматически. Для ее получения необходимо:
- лично обратиться в территориальное отделение Пенсионного фонда Украины или подать заявление через электронный кабинет;
- написать заявление на установление доплаты за особые заслуги перед государством;
- предоставить документы, подтверждающие право на выплату — удостоверение, награды, дипломы, справки или другие официальные бумаги.
В случае смерти пенсионера, который имел право на такую надбавку, часть выплаты может быть переоформлена на его близких родственников. Размер так называемой "переходной" доплаты составляет от 70% до 90% суммы, которую получал умерший.
Ранее мы писали, что в Украине пожилые люди могут получать не только пенсию, но и ежемесячную финансовую помощь от государства. Сумма выплат зависит от возраста, доходов и жизненных обстоятельств.
Также мы рассказывали, что не все знают, что граждане с большим трудовым стажем могут оформить статус ветерана труда. Он дает право на дополнительные льготы и поддержку.
Читайте Новини.LIVE!