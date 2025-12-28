Поддержка людей с большим стажем — какие льготы гарантирует государство в 2026

Мужчина заполняю документы в отделении ПФУ. Фото: УНИАН

Украинцы пожилого возраста могут получать не только пенсию, но и дополнительные социальные гарантии. Однако многие граждане не знают, что люди с большим трудовым стажем могут получить отдельный статус — ветеран труда, который гарантирует ряд льгот.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать ветераны труда в 2026 году, отмечается в законе Украины "Об основных принципах социальной защиты ветеранов труда и других граждан пожилого возраста".

Реклама

Читайте также:

Кто может получить звание ветерана труда

Согласно закону, статус ветерана труда предоставляется при таких условиях:

женщинам со стажем работы не менее 35 лет;

мужчинам со стажем работы не менее 40 лет;

если человек уже достиг пенсионного возраста и официально вышли на пенсию.

Обязательным условием получения льгот и других гарантий — является оформление удостоверения ветерана труда. Его выдают органы социальной защиты населения в местных органах власти или госадминистрациях.

Какие льготы могут получить ветераны труда в 2026 году

Ветераны труда имеют право на ряд социальных льгот. Среди них:

освобождение от уплаты земельного налога;

бесплатное и первоочередное зубное протезирование;

дополнительный неоплачиваемый отпуск до 14 дней в год;

льготы или скидки на подключение стационарного телефона;

первоочередной ремонт жилья и обеспечение твердым топливом;

санаторно-курортное лечение с преимущественным правом на путевки;

возможность получить долгосрочный кредит на строительство жилья сроком до 10 лет;

расширенный доступ к медицинским услугам, в частности ежегодные осмотры, лечение и стационарную помощь;

право на получение жилья или земельного участка для строительства или ведения хозяйства;

бесплатный проезд в городском, пригородном и сельском общественном транспорте (кроме такси), а также в электропоездах и междугородных автобусах в пределах области.

Несмотря на широкий перечень льгот, на практике многие из них реализуются не полностью. Причиной часто становится нехватка бюджетных средств или устаревшие нормы законодательства, которые не соответствуют современным условиям.

Ранее мы писали, что люди старшего возраста в Украине могут рассчитывать не только на пенсионные выплаты, но и на дополнительную финансовую помощь от государства. Сумма такой поддержки определяется индивидуально — с учетом возраста, уровня доходов и социального положения человека.

Также мы рассказывали, что в 2026 году пенсионный возраст останется без изменений и составит 60 лет. В то же время отдельные женщины в Украине имеют возможность выйти на пенсию раньше установленного срока. После оформления пенсии они получают доступ к различным социальным льготам.