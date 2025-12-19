Видео
Льготы для женщин 50+ — кому рассчитывать на поддержку в 2026

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 05:45
Поддержка украинок 50+ — какие льготы могут получить женщины в 2026 году
Женщина почтенного возраста сидит на скамейке. Фото: УНИАН

В 2026 году пенсионный возраст в Украине, как и сейчас, составит 60 лет. Однако некоторые украинки могут выйти на заслуженный отдых значительно раньше. После этого, они получают право на ряд социальных гарантий и льгот от государства.

О том, на какую поддержку могут рассчитывать женщины 50+ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто может выйти на пенсию в 50 лет

В соответствии со статьей 115 закона "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", право на досрочную пенсию в 50 лет имеют украинки, которые родили и воспитали пятерых и более детей. Однако есть еще одно обязательное условие — женщина должна иметь не менее 15 лет страхового стажа. Подать заявление в Пенсионный фонд можно:

  • не ранее чем за 30 дней до 50-летия;
  • не позднее чем через три месяца после дня рождения.

Если уложиться в этот срок, пенсию назначат со дня рождения. Если обратиться позже — выплаты начислят с даты подачи заявления.

Какие льготы доступны пенсионеркам 50+

После назначения пенсии женщины могут воспользоваться рядом льгот:

  • Коммунальные услуги

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что бывшие работницы образования, медицины или культуры, которые работали и проживают в сельской местности, имеют право на полную компенсацию расходов на коммунальные услуги. Государство оплачивает электроэнергию, газ, воду, а также печное топливо и сжиженный газ.

Пенсионерки, которые живут в городах или работали в других сферах, могут оформить жилищную субсидию, если коммунальные платежи превышают обязательную долю дохода.

  • Льготный проезд

Согласно постановлению Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", после выхода на пенсию украинки имеют право на бесплатный проезд в общественном транспорте (автобусы, троллейбусы и трамваи). Льгота также действует на пригородные автобусы и электрички, но не распространяется на метро и такси.

  • Юридическая помощь

Пенсионерки имеют право на бесплатную правовую помощь: консультации, помощь с составлением заявлений и других документов.

  • Скидка на автогражданку

Предусмотрена скидка 50% на обязательное страхование авто — для автомобилей с объемом двигателя до 2500 куб. см или электродвигателем до 100 кВт.

  • Освобождение от земельного налога

Женщины-пенсионерки не платят земельный налог за участки площадью от 0,01 до 2 гектаров — в зависимости от целевого назначения земли.

Некоторые льготы можно получить по пенсионному удостоверению, тогда как другие нужно оформлять через Пенсионный фонд Украины. Это можно сделать лично в отделении ПФУ или в онлайн режиме.

Ранее мы писали, что некоторые украинские пенсионеры могут получать доплату за уход. Однако ее назначают только тем, кто соответствует конкретным требованиям.

Также мы рассказывали, что до конца ежегодной проверки пенсионеров осталось мало времени. Если человек не пройдет идентификацию до 31 декабря, с начала января выплату пенсии могут остановить.

пенсии пенсионеры женщины льготы Пенсионный Фонд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
