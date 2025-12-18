Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Доплаты к пенсии — кто будет получать 50 грн ежемесячно в 2026

Доплаты к пенсии — кто будет получать 50 грн ежемесячно в 2026

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 05:45
Доплаты на пенсии — кто будет получать дополнительные 50 грн ежемесячно в 2026 году
Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные выплаты на уход. Однако помощь предоставляется не всем — она назначается только при наличии четких оснований, определенных законодательством.

О том, кто сможет получить дополнительные деньги на уход и каким будет размер надбавок в 2026 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Реклама
Читайте также:

Кто будет получать доплату на уход в 2026 году

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №654 от 16 июля 2008 года, доплата к пенсии предусмотрена для таких категорий граждан:

  • людей с инвалидностью I группы;
  • одиноких людей с инвалидностью III группы после достижения пенсионного возраста;
  • одиноких людей с инвалидностью II группы, нуждающихся в постоянной посторонней помощи или уже достигших пенсионного возраста;
  • пенсионеров, проживающих без родственников, получающих пенсию по возрасту или за выслугу лет и нуждающихся в постоянном уходе (при условии, что они не получают отдельную государственную помощь на уход).

Размер доплаты в 2026 году и как ее оформить

Ежемесячная надбавка за уход составляет 50 гривен. Чтобы ее получить, пенсионеру нужно лично обратиться в органы Пенсионного фонда и подать:

  • справку о доходах;
  • идентификационный код;
  • документ, удостоверяющий личность;
  • медицинский документ, подтверждающий потребность в постоянном уходе.

Помощь на уход одиноким пенсионерам в 2026 году

Согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", люди старше 80 лет, которые живут одни и постоянно нуждаются в уходе, имеют право на дополнительную выплату. Ее размер — 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2025 году это 944 грн.

Однако в 2026 году прожиточный минимум увеличат до 2 595 грн, поэтому доплата также возрастет. С 1 января она будет составлять 1 038 грн. На такую выплату имеют право пенсионеры, которые одновременно:

  • достигли 80-летнего возраста;
  • получают пенсию по возрасту, а не другие виды пенсий;
  • имеют медицински подтвержденную потребность в постоянном уходе;
  • имеют заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода;
  • не имеют трудоспособных родственников, которые по закону обязаны их содержать (детей, внуков, правнуков).

Такие выплаты помогают частично покрыть расходы на питание, бытовые нужды и уход за пожилыми людьми, которые остались без поддержки родных.

Ранее мы писали, что с началом нового финансового года в Украине государство будет жестче проверять социальные выплаты. Поэтому уже с января некоторым пенсионерам могут урезать или временно остановить часть доплат.

Также мы рассказывали, что парламент принял бюджет на 2026 год. В нем заложен рост социальных норм, поэтому с 1 января 2026 года повысятся доплаты к пенсиям, которые зависят от прожиточного минимума.

выплаты пенсии деньги пенсионеры Пенсионный Фонд надбавки
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации