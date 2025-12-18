Доплаты на пенсии — кто будет получать дополнительные 50 грн ежемесячно в 2026 году

Пожилая женщина получает деньги. Фото: УНИАН

Некоторые пенсионеры в Украине имеют право на дополнительные выплаты на уход. Однако помощь предоставляется не всем — она назначается только при наличии четких оснований, определенных законодательством.

О том, кто сможет получить дополнительные деньги на уход и каким будет размер надбавок в 2026 году, рассказали в Главном управлении Пенсионного фонда Украины в Николаевской области.

Кто будет получать доплату на уход в 2026 году

Согласно постановлению Кабинета Министров Украины №654 от 16 июля 2008 года, доплата к пенсии предусмотрена для таких категорий граждан:

людей с инвалидностью I группы;

одиноких людей с инвалидностью III группы после достижения пенсионного возраста;

одиноких людей с инвалидностью II группы, нуждающихся в постоянной посторонней помощи или уже достигших пенсионного возраста;

пенсионеров, проживающих без родственников, получающих пенсию по возрасту или за выслугу лет и нуждающихся в постоянном уходе (при условии, что они не получают отдельную государственную помощь на уход).

Размер доплаты в 2026 году и как ее оформить

Ежемесячная надбавка за уход составляет 50 гривен. Чтобы ее получить, пенсионеру нужно лично обратиться в органы Пенсионного фонда и подать:

справку о доходах;

идентификационный код;

документ, удостоверяющий личность;

медицинский документ, подтверждающий потребность в постоянном уходе.

Помощь на уход одиноким пенсионерам в 2026 году

Согласно закону "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", люди старше 80 лет, которые живут одни и постоянно нуждаются в уходе, имеют право на дополнительную выплату. Ее размер — 40% прожиточного минимума для нетрудоспособных. В 2025 году это 944 грн.

Однако в 2026 году прожиточный минимум увеличат до 2 595 грн, поэтому доплата также возрастет. С 1 января она будет составлять 1 038 грн. На такую выплату имеют право пенсионеры, которые одновременно:

достигли 80-летнего возраста;

получают пенсию по возрасту, а не другие виды пенсий;

имеют медицински подтвержденную потребность в постоянном уходе;

имеют заключение врачебно-консультативной комиссии о необходимости постороннего ухода;

не имеют трудоспособных родственников, которые по закону обязаны их содержать (детей, внуков, правнуков).

Такие выплаты помогают частично покрыть расходы на питание, бытовые нужды и уход за пожилыми людьми, которые остались без поддержки родных.

Ранее мы писали, что с началом нового финансового года в Украине государство будет жестче проверять социальные выплаты. Поэтому уже с января некоторым пенсионерам могут урезать или временно остановить часть доплат.

Также мы рассказывали, что парламент принял бюджет на 2026 год. В нем заложен рост социальных норм, поэтому с 1 января 2026 года повысятся доплаты к пенсиям, которые зависят от прожиточного минимума.