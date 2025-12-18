Доплати на пенсії — хто отримуватиме додаткові 50 грн щомісяця у 2026 році

Жінка похилого віку отримує гроші. Фото: УНІАН

Деякі пенсіонери в Україні мають право на додаткові виплати на догляд. Однак допомога надається не всім — вона призначається лише за наявності чітких підстав, визначених законодавством.

Про те, хто зможе отримати додаткові гроші на догляд та яким буде розмір надбавок у 2026 році, розповіли в Головному управлінні Пенсійного фонду України в Миколаївській області.

Реклама

Читайте також:

Хто отримуватиме доплату на догляд у 2026 році

Згідно з постановою Кабінету Міністрів України №654 від 16 липня 2008 року, доплата до пенсії передбачена для таких категорій громадян:

людей з інвалідністю І групи;

одиноких людей з інвалідністю III групи після досягнення пенсійного віку;

самотніх людей з інвалідністю II групи, які потребують постійної сторонньої допомоги або вже досягли пенсійного віку;

пенсіонерів, які проживають без родичів, отримують пенсію за віком або за вислугу років і потребують постійного догляду (за умови, що вони не отримують окрему державну допомогу на догляд).

Розмір доплати у 2026 році та як її оформити

Щомісячна надбавка за догляд становить 50 гривень. Щоб її отримати, пенсіонеру потрібно особисто звернутися до органів Пенсійного фонду та подати:

довідку про доходи;

ідентифікаційний код;

документ, що посвідчує особу;

медичний документ, який підтверджує потребу в постійному догляді.

Допомога на догляд самотнім пенсіонерам у 2026 році

Відповідно до закону "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", люди віком понад 80 років, які мешкають самі й постійно потребують догляду, мають право на додаткову виплату. Її розмір — 40% прожиткового мінімуму для непрацездатних. У 2025 році це 944 грн.

Однак у 2026 році прожитковий мінімум збільшать до 2 595 грн, тому доплата також зросте. З 1 січня вона складатиме 1 038 грн. На таку виплату мають право пенсіонери, які одночасно:

досягли 80-річного віку;

отримують пенсію за віком, а не інші види пенсій;

мають медично підтверджену потребу в постійному догляді;

мають висновок лікарсько-консультативної комісії про необхідність стороннього догляду;

не мають працездатних родичів, які за законом зобов’язані їх утримувати (дітей, онуків, правнуків).

Такі виплати допомагають частково покрити витрати на харчування, побутові потреби та догляд за людьми похилого віку, які залишилися без підтримки рідних.

Раніше ми писали, що з початком нового фінансового року в Україні держава жорсткіше перевірятиме соціальні виплати. Тому вже з січня деяким пенсіонерам можуть урізати або тимчасово зупинити частину доплат.

Також ми розповідали, що парламент ухвалив бюджет на 2026 рік. У ньому закладено зростання соціальних норм, тож із 1 січня 2026 року підвищаться доплати до пенсій, які залежать від прожиткового мінімуму.