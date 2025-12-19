Підтримка українок 50+ — які пільги можуть отримати жінки у 2026 році

Жінка поважного віку сидить на лавці. Фото: УНІАН

У 2026 році пенсійний вік в Україні, як і зараз, становитиме 60 років. Однак деякі українки можуть вийти на заслужений відпочинок значно раніше. Після цього, вони отримують право на низку соціальних гарантій та пільг від держави.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати жінки 50+ у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Хто може вийти на пенсію у 50 років

Відповідно до статті 115 закону "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", право на дострокову пенсію у 50 років мають українки, які народили та виховали п’ятьох і більше дітей. Однак є ще одна обов'язкова умова — жінка має мати не менше ніж 15 років страхового стажу. Подати заяву до Пенсійного фонду можна:

не раніше ніж за 30 днів до 50-річчя;

не пізніше ніж через три місяці після дня народження.

Якщо вкластися у цей термін, пенсію призначать з дня народження. Якщо звернутися пізніше — виплати нарахують з дати подання заяви.

Які пільги доступні пенсіонеркам 50+

Після призначення пенсії жінки можуть скористатися низкою пільг:

Комунальні послуги

В Пенсійному фонді України зазначають, що колишні працівниці освіти, медицини або культури, які працювали та проживають у сільській місцевості, мають право на повну компенсацію витрат на комунальні послуги. Держава оплачує електроенергію, газ, воду, а також пічне паливо і скраплений газ.

Пенсіонерки, які мешкають у містах або працювали в інших сферах, можуть оформити житлову субсидію, якщо комунальні платежі перевищують обов’язкову частку доходу.

Пільговий проїзд

Згідно з постановою Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування", після виходу на пенсію українки мають право на безплатний проїзд у громадському транспорті (автобуси, тролейбуси та трамваї). Пільга також діє на приміські автобуси та електрички, але не поширюється на метро і таксі.

Юридична допомога

Пенсіонерки мають право на безоплатну правову допомогу: консультації, допомогу зі складанням заяв та інших документів.

Знижка на автоцивілку

Передбачена знижка 50% на обов’язкове страхування авто — для автомобілів з об’ємом двигуна до 2500 куб. см або електродвигуном до 100 кВт.

Звільнення від земельного податку

Жінки-пенсіонерки не сплачують земельний податок за ділянки площею від 0,01 до 2 гектарів — залежно від цільового призначення землі.

Деякі пільги можна отримати за пенсійним посвідченням, тоді як інші потрібно оформлювати через Пенсійний фонд України. Це можна зробити особисто у відділенні ПФУ або в онлайн режимі.

