Головна Економіка Статус ветерана праці — хто може отримати та які пільги він дає

Статус ветерана праці — хто може отримати та які пільги він дає

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 17:12
Підтримка людей з великим стажем — які пільги гарантує держава у 2026
Чоловік заповню документи у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Українці похилого віку можуть отримувати не лише пенсію, а й додаткові соціальні гарантії. Проте багато громадян не знають, що люди з великим трудовим стажем можуть отримати окремий статус — ветеран праці, який гарантує низку пільг.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати ветерани праці у 2026 році, зазначається в законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Хто може отримати звання ветерана праці

Згідно з законом, статус ветерана праці надається при таких умовах:

  • жінкам зі стажем роботи не менше 35 років;
  • чоловікам зі стажем роботи не менше 40 років;
  • якщо людина вже досягла пенсійного віку та офіційно вийшли на пенсію.

Обов’язковою умовою отримання пільг та інших гарантій — є оформлення посвідчення ветерана праці. Його видають органи соціального захисту населення у місцевих органах влади або держадміністраціях.

Які пільги можуть отримати ветерани праці у 2026 році

Ветерани праці мають право на низку соціальних пільг. Серед них:

  • звільнення від сплати земельного податку;
  • безплатне та першочергове зубне протезування;
  • додаткова неоплачувана відпустка до 14 днів на рік;
  • пільги або знижки на підключення стаціонарного телефону;
  • першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом;
  • санаторно-курортне лікування з переважним правом на путівки;
  • можливість отримати довгостроковий кредит на будівництво житла строком до 10 років;
  • розширений доступ до медичних послуг, зокрема щорічні огляди, лікування та стаціонарну допомогу;
  • право на отримання житла або земельної ділянки для будівництва чи ведення господарства;
  • безплатний проїзд у міському, приміському та сільському громадському транспорті (крім таксі), а також в електропоїздах і міжміських автобусах у межах області.

Попри широкий перелік пільг, на практиці багато з них реалізуються не повністю. Причиною часто стає нестача бюджетних коштів або застарілі норми законодавства, які не відповідають сучасним умовам.

Раніше ми писали, що люди старшого віку в Україні можуть розраховувати не тільки на пенсійні виплати, а й на додаткову фінансову допомогу від держави. Сума такої підтримки визначається індивідуально — з урахуванням віку, рівня доходів та соціального становища людини.

Також ми розповідали, що у 2026 році пенсійний вік залишиться без змін і становитиме 60 років. Водночас окремі жінки в Україні мають можливість вийти на пенсію раніше встановленого терміну. Після оформлення пенсії вони отримують доступ до різних соціальних пільг.

Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
