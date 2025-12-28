Підтримка людей з великим стажем — які пільги гарантує держава у 2026

Чоловік заповню документи у відділенні ПФУ. Фото: УНІАН

Українці похилого віку можуть отримувати не лише пенсію, а й додаткові соціальні гарантії. Проте багато громадян не знають, що люди з великим трудовим стажем можуть отримати окремий статус — ветеран праці, який гарантує низку пільг.

Про те, на яку підтримку можуть розраховувати ветерани праці у 2026 році, зазначається в законі України "Про основні засади соціального захисту ветеранів праці та інших громадян похилого віку".

Хто може отримати звання ветерана праці

Згідно з законом, статус ветерана праці надається при таких умовах:

жінкам зі стажем роботи не менше 35 років;

чоловікам зі стажем роботи не менше 40 років;

якщо людина вже досягла пенсійного віку та офіційно вийшли на пенсію.

Обов’язковою умовою отримання пільг та інших гарантій — є оформлення посвідчення ветерана праці. Його видають органи соціального захисту населення у місцевих органах влади або держадміністраціях.

Які пільги можуть отримати ветерани праці у 2026 році

Ветерани праці мають право на низку соціальних пільг. Серед них:

звільнення від сплати земельного податку;

безплатне та першочергове зубне протезування;

додаткова неоплачувана відпустка до 14 днів на рік;

пільги або знижки на підключення стаціонарного телефону;

першочерговий ремонт житла та забезпечення твердим паливом;

санаторно-курортне лікування з переважним правом на путівки;

можливість отримати довгостроковий кредит на будівництво житла строком до 10 років;

розширений доступ до медичних послуг, зокрема щорічні огляди, лікування та стаціонарну допомогу;

право на отримання житла або земельної ділянки для будівництва чи ведення господарства;

безплатний проїзд у міському, приміському та сільському громадському транспорті (крім таксі), а також в електропоїздах і міжміських автобусах у межах області.

Попри широкий перелік пільг, на практиці багато з них реалізуються не повністю. Причиною часто стає нестача бюджетних коштів або застарілі норми законодавства, які не відповідають сучасним умовам.

