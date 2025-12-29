Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Нові доплати для пенсіонерів — хто та скільки отримуватиме у 2026

Нові доплати для пенсіонерів — хто та скільки отримуватиме у 2026

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 05:45
Від 597 до 908 грн доплати на пенсії — хто отримуватиме більше грошей у 2026
Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

У 2026 році, окрім основної пенсії, деякі категорії громадян похилого віку можуть розраховувати на щомісячні доплати. З 1 січня розмір деяких надбавок підвищать, а отже українці отримуватимуть більше грошей.

Про те, хто з пенсіонерів отримуватиме більше грошей з 1 січня 2026 року, зазначається в Законі України №1767.

Реклама
Читайте також:

Яким буде розмір надбавки у 2026 році

Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів за особливі заслуги варіюється від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки у 2026 році цей показник підвищать, сума надбавки становитиме від 597 до 908 гривень на місяць. Якщо пенсіонер одночасно має право на кілька видів такої доплати, йому встановлюють лише одну — найбільшу за розміром.

Хто може отримати такі доплати у 2026 році

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", пенсіонери, які мають визначні заслуги у розвитку, захисті або прославленні України, мають право на спеціальні доплати. Це стосується:

  1. Космонавтів, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами.
  2. Учасників бойових дій та ветеранів війни, які були нагороджені орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту України.
  3. Спортсменів, які здобули чемпіонські звання або встановили рекорди на європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змаганнях.
  4. Громадянам, відзначеним державними нагородами, почесними званнями або тим, хто має статус лауреата державних премій, зокрема зі званням "Заслужений".

Як оформити надбавку у 2026 році

Надбавка за особливі заслуги не призначається автоматично. Для її отримання необхідно:

  • особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України або подати заяву через електронний кабінет;
  • написати заяву на встановлення доплати за особливі заслуги перед державою;
  • надати документи, що підтверджують право на виплату — посвідчення, нагороди, дипломи, довідки або інші офіційні папери.

У разі смерті пенсіонера, який мав право на таку надбавку, частина виплати може бути переоформлена на його близьких родичів. Розмір так званої "перехідної" доплати становить від 70% до 90% суми, яку отримував померлий.

Раніше ми писали, що в Україні люди похилого віку можуть отримувати не тільки пенсію, а й щомісячну фінансову допомогу від держави. Сума виплат залежить від віку, доходів і життєвих обставин.

Також ми розповідали, що не всі знають, що громадяни з великим трудовим стажем можуть оформити статус ветерана праці. Він дає право на додаткові пільги та підтримку.

виплати пенсії гроші пенсіонери надбавки
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації