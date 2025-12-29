Від 597 до 908 грн доплати на пенсії — хто отримуватиме більше грошей у 2026

Нові доплати для пенсіонерів — хто та скільки отримуватиме у 2026
У 2026 році, окрім основної пенсії, деякі категорії громадян похилого віку можуть розраховувати на щомісячні доплати. З 1 січня розмір деяких надбавок підвищать, а отже українці отримуватимуть більше грошей.
Про те, хто з пенсіонерів отримуватиме більше грошей з 1 січня 2026 року, зазначається в Законі України №1767.
Яким буде розмір надбавки у 2026 році
Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів за особливі заслуги варіюється від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.
Оскільки у 2026 році цей показник підвищать, сума надбавки становитиме від 597 до 908 гривень на місяць. Якщо пенсіонер одночасно має право на кілька видів такої доплати, йому встановлюють лише одну — найбільшу за розміром.
Хто може отримати такі доплати у 2026 році
Згідно зі статтею 5 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", пенсіонери, які мають визначні заслуги у розвитку, захисті або прославленні України, мають право на спеціальні доплати. Це стосується:
- Космонавтів, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами.
- Учасників бойових дій та ветеранів війни, які були нагороджені орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту України.
- Спортсменів, які здобули чемпіонські звання або встановили рекорди на європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змаганнях.
- Громадянам, відзначеним державними нагородами, почесними званнями або тим, хто має статус лауреата державних премій, зокрема зі званням "Заслужений".
Як оформити надбавку у 2026 році
Надбавка за особливі заслуги не призначається автоматично. Для її отримання необхідно:
- особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України або подати заяву через електронний кабінет;
- написати заяву на встановлення доплати за особливі заслуги перед державою;
- надати документи, що підтверджують право на виплату — посвідчення, нагороди, дипломи, довідки або інші офіційні папери.
У разі смерті пенсіонера, який мав право на таку надбавку, частина виплати може бути переоформлена на його близьких родичів. Розмір так званої "перехідної" доплати становить від 70% до 90% суми, яку отримував померлий.
