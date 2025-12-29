Від 597 до 908 грн доплати на пенсії — хто отримуватиме більше грошей у 2026

Людина тримає гроші. Фото: УНІАН

У 2026 році, окрім основної пенсії, деякі категорії громадян похилого віку можуть розраховувати на щомісячні доплати. З 1 січня розмір деяких надбавок підвищать, а отже українці отримуватимуть більше грошей.

Про те, хто з пенсіонерів отримуватиме більше грошей з 1 січня 2026 року, зазначається в Законі України №1767.

Яким буде розмір надбавки у 2026 році

Розмір щомісячної доплати для пенсіонерів за особливі заслуги варіюється від 23% до 35% прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність.

Оскільки у 2026 році цей показник підвищать, сума надбавки становитиме від 597 до 908 гривень на місяць. Якщо пенсіонер одночасно має право на кілька видів такої доплати, йому встановлюють лише одну — найбільшу за розміром.

Хто може отримати такі доплати у 2026 році

Згідно зі статтею 5 Закону України "Про пенсії за особливі заслуги перед Україною", пенсіонери, які мають визначні заслуги у розвитку, захисті або прославленні України, мають право на спеціальні доплати. Це стосується:

Космонавтів, які здійснювали вихід у відкритий космос або керували експериментальними літальними апаратами. Учасників бойових дій та ветеранів війни, які були нагороджені орденами за особисту мужність і героїзм під час захисту України. Спортсменів, які здобули чемпіонські звання або встановили рекорди на європейських, світових, Олімпійських чи Паралімпійських змаганнях. Громадянам, відзначеним державними нагородами, почесними званнями або тим, хто має статус лауреата державних премій, зокрема зі званням "Заслужений".

Як оформити надбавку у 2026 році

Надбавка за особливі заслуги не призначається автоматично. Для її отримання необхідно:

особисто звернутися до територіального відділення Пенсійного фонду України або подати заяву через електронний кабінет;

написати заяву на встановлення доплати за особливі заслуги перед державою;

надати документи, що підтверджують право на виплату — посвідчення, нагороди, дипломи, довідки або інші офіційні папери.

У разі смерті пенсіонера, який мав право на таку надбавку, частина виплати може бути переоформлена на його близьких родичів. Розмір так званої "перехідної" доплати становить від 70% до 90% суми, яку отримував померлий.

