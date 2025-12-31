Льготы, выплаты и новые требования для украинцев 60+ — что изменится в 2026 году

Новые правила, выплаты и льготы — к чему готовиться украинцам 60+
В 2026 году пенсионный возраст в Украине не изменится, однако условия выхода на пенсию станут жестче. Речь идет о страховом стаже — требования к нему ежегодно растут, поэтому все больше людей не могут сразу оформить пенсию. Несмотря на это государство гарантирует ряд льгот для украинцев 60+, а отдельных категорий граждан пожилого возраста ожидает повышение выплат.
Как изменятся требования к стажу в 2026 году
В 2025 году, по данным Пенсионного фонда, в Украине действуют следующие требования страхового стажа:
- в 60 лет — не менее 32 лет страхового стажа;
- в 63 года — не менее 22 лет стажа;
- в 65 лет — минимум 15 лет стажа.
Часто людям не хватает всего нескольких месяцев стажа, из-за чего они вынуждены работать дольше. С 1 января 2026 года требования возрастут:
- для выхода на пенсию в 60 лет нужно уже 33 года стажа;
- в 63 года — не менее 23 лет;
- для 65-летних, условия не изменятся — 15 лет стажа.
Какие льготы будут иметь украинцы 60+ в 2026 году
В 2026 году украинцы в возрасте старше 60 лет смогут пользоваться рядом государственных льгот:
- Бесплатный проезд
Согласно постановлению Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте, а также в пригородных автобусах и электричках. Льгота не действует в метро и такси.
- Скидка 50% на автострахование
Половину стоимости автострахования могут платить пенсионеры, которые имеют авто с объемом двигателя до 2500 куб. см или электромобиль мощностью до 100 кВт.
- Освобождение от земельного налога
Пенсионеры не платят земельный налог, если площадь участка не превышает установленные нормы — для жилья, садоводства, дачи, гаража или личного сельского хозяйства. Это позволяет существенно уменьшить расходы, особенно в частном секторе.
- Бесплатная юридическая помощь
Пенсионеры могут получить бесплатные консультации, помощь с подготовкой заявлений и жалоб, а также правовое сопровождение в спорных вопросах.
- Коммунальные льготы и субсидии
В Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсионеры, проживающие в селах и работавшие в сфере образования, медицины или культуры, имеют право на 100% компенсацию расходов на коммунальные услуги — электроэнергию, газ, воду и топливо.
Другие пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, если сумма платежек превышает обязательный платеж. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или онлайн на портале "Дія".
Какие доплаты будут получать украинцы 60+ в 2026 году
Кроме стандартной пенсии, граждане пожилого возраста могут получать дополнительные надбавки и доплаты. В частности:
- Возрастные надбавки в 2026 году
На сайте Пенсионного фонда отмечается, что гражданам, которым в 2026 году исполнится 70 лет, государство гарантирует возрастные надбавки:
- от 70 до 74 лет — 300 грн;
- от 75 до 79 лет — 456 грн;
- от 80 лет — 570 грн в месяц.
Важно, чтобы общий размер пенсии не превышал 10 340,35 грн. По достижении нового возраста доплата не добавляется, а заменяется большей.
- Доплата на уход для людей 80+
Согласно статье 5 закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать отдельную надбавку на уход, если они живут сами, нуждаются в постоянной помощи по медицинскому заключению и не имеют трудоспособных родственников. Размер выплаты в 2025 году составляет 944 грн, а с 1 января 2026 года — 1 038 грн.
- Доплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС
В 2026 году продолжат выплаты пенсионерам, которые проживали или работали в зонах отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно Госбюджету, размер доплаты с 1 января составит 2 595 грн в месяц.
Ее получат только те, кто имел там проживание или работу до 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года и имеет официальный статус пострадавшего. Тем, кто выехал и вернулся позже или поселился там после аварии, выплата не предоставляется.
- Доплаты для "Почетных доноров"
Отдельную доплату получают пенсионеры, которые бесплатно сдали 40 максимально разрешенных доз крови, или 60 доз плазмы. По данным Пенсионного фонда, размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель повысят до 3 209 грн, а значит доплата составит почти 321 гривну.
