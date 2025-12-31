Льготы, выплаты и новые требования для украинцев 60+ — что изменится в 2026 году

Пожилой мужчина в отделении банка. Фото: УНИАН

В 2026 году пенсионный возраст в Украине не изменится, однако условия выхода на пенсию станут жестче. Речь идет о страховом стаже — требования к нему ежегодно растут, поэтому все больше людей не могут сразу оформить пенсию. Несмотря на это государство гарантирует ряд льгот для украинцев 60+, а отдельных категорий граждан пожилого возраста ожидает повышение выплат.

О том, какие выплаты, льготы и изменения ждут украинцев 60+ в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Как изменятся требования к стажу в 2026 году

В 2025 году, по данным Пенсионного фонда, в Украине действуют следующие требования страхового стажа:

в 60 лет — не менее 32 лет страхового стажа;

в 63 года — не менее 22 лет стажа;

в 65 лет — минимум 15 лет стажа.

Часто людям не хватает всего нескольких месяцев стажа, из-за чего они вынуждены работать дольше. С 1 января 2026 года требования возрастут:

для выхода на пенсию в 60 лет нужно уже 33 года стажа;

в 63 года — не менее 23 лет;

для 65-летних, условия не изменятся — 15 лет стажа.

Стаж для выхода на пенсию в 2026 году. Фото: Скриншот/ПФУ

Какие льготы будут иметь украинцы 60+ в 2026 году

В 2026 году украинцы в возрасте старше 60 лет смогут пользоваться рядом государственных льгот:

Бесплатный проезд

Согласно постановлению Кабмина "О бесплатном проезде пенсионеров на транспорте общего пользования", пенсионеры имеют право бесплатно ездить в общественном транспорте, а также в пригородных автобусах и электричках. Льгота не действует в метро и такси.

Скидка 50% на автострахование

Половину стоимости автострахования могут платить пенсионеры, которые имеют авто с объемом двигателя до 2500 куб. см или электромобиль мощностью до 100 кВт.

Освобождение от земельного налога

Пенсионеры не платят земельный налог, если площадь участка не превышает установленные нормы — для жилья, садоводства, дачи, гаража или личного сельского хозяйства. Это позволяет существенно уменьшить расходы, особенно в частном секторе.

Бесплатная юридическая помощь

Пенсионеры могут получить бесплатные консультации, помощь с подготовкой заявлений и жалоб, а также правовое сопровождение в спорных вопросах.

Коммунальные льготы и субсидии

В Пенсионном фонде Украины рассказали, что пенсионеры, проживающие в селах и работавшие в сфере образования, медицины или культуры, имеют право на 100% компенсацию расходов на коммунальные услуги — электроэнергию, газ, воду и топливо.

Другие пенсионеры могут оформить жилищную субсидию, если сумма платежек превышает обязательный платеж. Подать заявление можно через Пенсионный фонд или онлайн на портале "Дія".

Какие доплаты будут получать украинцы 60+ в 2026 году

Кроме стандартной пенсии, граждане пожилого возраста могут получать дополнительные надбавки и доплаты. В частности:

Возрастные надбавки в 2026 году

На сайте Пенсионного фонда отмечается, что гражданам, которым в 2026 году исполнится 70 лет, государство гарантирует возрастные надбавки:

от 70 до 74 лет — 300 грн;

от 75 до 79 лет — 456 грн;

от 80 лет — 570 грн в месяц.

Важно, чтобы общий размер пенсии не превышал 10 340,35 грн. По достижении нового возраста доплата не добавляется, а заменяется большей.

Доплата на уход для людей 80+

Согласно статье 5 закона "О государственной социальной помощи лицам, не имеющим права на пенсию, и лицам с инвалидностью", пенсионеры в возрасте от 80 лет могут получать отдельную надбавку на уход, если они живут сами, нуждаются в постоянной помощи по медицинскому заключению и не имеют трудоспособных родственников. Размер выплаты в 2025 году составляет 944 грн, а с 1 января 2026 года — 1 038 грн.

Доплаты пострадавшим от аварии на ЧАЭС

В 2026 году продолжат выплаты пенсионерам, которые проживали или работали в зонах отселения после аварии на Чернобыльской АЭС. Согласно Госбюджету, размер доплаты с 1 января составит 2 595 грн в месяц.

Ее получат только те, кто имел там проживание или работу до 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года и имеет официальный статус пострадавшего. Тем, кто выехал и вернулся позже или поселился там после аварии, выплата не предоставляется.

Доплаты для "Почетных доноров"

Отдельную доплату получают пенсионеры, которые бесплатно сдали 40 максимально разрешенных доз крови, или 60 доз плазмы. По данным Пенсионного фонда, размер надбавки составляет 10% от прожиточного минимума. В 2026 году этот показатель повысят до 3 209 грн, а значит доплата составит почти 321 гривну.

Ранее мы писали, что в 2026 году часть пенсионеров, кроме основной пенсии, будет получать дополнительные ежемесячные выплаты. С 1 января некоторые надбавки увеличат, поэтому общая сумма выплат для пожилых людей возрастет.

Также мы рассказывали, что в начале 2026 года в Украине поднимут минимальную зарплату — с 8 000 до 8 647 гривен. Из-за этого изменится и минимальный страховой взнос, который платят граждане.