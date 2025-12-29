Видео
Україна
Добровольный страховой взнос — минимальная сумма в 2026 году

Добровольный страховой взнос — минимальная сумма в 2026 году

Ua ru
Дата публикации 29 декабря 2025 16:35
Минимальные страховые взносы в 2026 году — новые суммы и на что они влияют
Гривны лежат на листе бумаги. Фото: Новини.LIVE

С начала 2026 года в Украине произойдет повышение минимальной заработной платы. Она вырастет с 8 000 до 8 647 гривен. В связи с этим автоматически изменится и минимальный размер страхового взноса для украинцев.

О том, на сколько повысят минимальный размер страхового взноса в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Читайте также:

Какую сумму добровольного взноса нужно будет платить в 2026 году

Повышение минимальной зарплаты повлияет, в частности, на сумму добровольных взносов, которые граждане платят для зачисления страхового стажа. Чтобы в 2026 году один месяц был полностью зачислен в страховой стаж, добровольный платеж должен равняться или превышать минимальный страховой взнос.

Его размер исчисляется путем умножения минимальной заработной платы на ставку единого социального взноса, которая составляет 22%. С учетом новой минимальной зарплаты в 8 647 гривен, минимальный страховой взнос в 2026 году составит 1 902,34 гривны в месяц.

Именно эту сумму необходимо уплатить по договору добровольного участия, чтобы один месяц был засчитан в страховой стаж в полном объеме.

Сколько стажа нужно для назначения пенсии в 2026 году

В Пенсионном фонде напомнили, что с 1 января 2026 года в Украине вступают в силу обновленные правила назначения пенсии по возрасту. Государство постепенно повышает требования к продолжительности страхового стажа.

Пенсию по возрасту могут назначать в 60, 63 или 65 лет — в зависимости от того, сколько лет официальной занятости имеет человек. Количество страхового стажа определяется по состоянию на дату достижения соответствующего пенсионного возраста.

В 2026 году, в соответствии со статьей 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", будут действовать следующие требования:

  • для назначения пенсии в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет страхового стажа;
  • если такого стажа нет, право на пенсию в 63 года будут иметь лица с минимум 23 годами стажа;
  • при отсутствии и этих условий, пенсионное обеспечение возможно с 65 лет, но при наличии не менее 15 лет страхового стажа.
Требования к стажу в 2026 году. Фото: Скриншот

Гражданам, которые не смогли накопить даже 15 лет страхового стажа, предусмотрена государственная социальная поддержка. Такая помощь назначается и выплачивается через Пенсионный фонд Украины.

В Пенсионном фонде также обращают внимание, что человек достиг пенсионного возраста (60, 63 или 65 лет) в 2025 году, но подает заявление на назначение пенсии уже в 2026 году, к нему применяются требования, действовавшие в 2025 году.

Ранее мы писали, что пенсию по инвалидности в Украине назначают только тем, кому официально подтвердили постоянные проблемы со здоровьем. Для выплат нужно иметь достаточно страхового стажа, размер которого зависит от возраста человека и группы инвалидности.

Также мы рассказывали, что украинцы могут рассчитывать не только на пенсию, но и на дополнительную поддержку от государства. В частности, за большой стаж работы можно получить статус ветерана труда, который дает право на различные льготы.

