Пенсии по инвалидности для I, II и III группы — требования к стажу и размер выплат в 2026 году

Пенсию по инвалидности в Украине могут оформить только граждане, которым официально установили стойкое нарушение функций организма. Для назначения выплат человек должен иметь страховой стаж, который зависит от возраста лица на момент установления инвалидности и ее группы.

О том, сколько лет стажа нужно иметь украинцам для оформления пенсии по инвалидности в 2026 году, объяснили в Пенсионном фонде Украины.

Кто сможет оформить пенсию по инвалидности в 2026 году

Согласно Закону Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", пенсия по инвалидности является видом государственного материального обеспечения. Ее назначают людям, которые в результате заболевания или травмы полностью, или частично утратили трудоспособность. Обязательным условием для получения такой пенсии является наличие необходимого страхового стажа.

Какой страховой стаж нужен для I группы инвалидности

Для людей с инвалидностью I группы установлены следующие требования к страховому стажу:

до 25 лет включительно — не менее 1 года;

от 26 до 28 лет — 2 года;

от 29 до 31 года — 3 года;

от 32 до 34 лет — 4 года;

от 35 до 37 лет — 5 лет;

от 38 до 40 лет — 6 лет;

от 41 до 43 лет — 7 лет;

от 44 до 48 лет — 8 лет;

от 49 до 53 лет — 9 лет;

от 54 до 59 лет — 10 лет.

Требования к стажу для II и III групп инвалидности

Для лиц с инвалидностью II и III групп действуют следующие нормы:

до 23 лет — 1 год стажа;

от 24 до 26 лет — 2 года;

от 27 до 28 лет — 3 года;

от 29 до 31 года — 4 года;

от 32 до 33 лет — 5 лет;

от 34 до 35 лет — 6 лет;

от 36 до 37 лет — 7 лет;

от 38 до 39 лет — 8 лет;

от 40 до 42 лет — 9 лет;

от 43 до 45 лет — 10 лет;

от 46 до 48 лет — 11 лет;

от 49 до 51 года — 12 лет;

от 52 до 55 лет — 13 лет;

от 56 до 59 лет — 14 лет.

Группу инвалидности, причины ее возникновения, дату установления и срок действия определяют по результатам оценки повседневной жизнедеятельности человека

Сколько получают люди с инвалидностью

Размер выплат по инвалидности определяют в процентах от пенсии по возрасту:

100% — для людей с инвалидностью I группы;

90% — для людей с инвалидностью II группы;

50% — для людей с инвалидностью III группы.

Пенсию по инвалидности назначают со дня официального установления инвалидности. Выплаты начисляют на весь срок ее действия при условии, что заявление подано не позднее чем через три месяца после установления инвалидности. Если человек обратился позже, пенсию выплачивают со дня подачи заявления.

