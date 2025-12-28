Пенсії по інвалідності для I, II та III групи — вимоги до стажу та розмір виплат у 2026 році

Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Пенсію по інвалідності в Україні можуть оформити лише громадяни, яким офіційно встановили стійке порушення функцій організму. Для призначення виплат людина повинна мати страховий стаж, який залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності та її групи.

Про те, скільки років стажу потрібно мати українцям для оформлення пенсії по інвалідності у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Реклама

Читайте також:

Хто зможе оформити пенсію по інвалідності у 2026 році

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності є видом державного матеріального забезпечення. Її призначають людям, які внаслідок захворювання або травми повністю чи частково втратили працездатність. Обов’язковою умовою для отримання такої пенсії є наявність необхідного страхового стажу.

Який страховий стаж потрібен для I групи інвалідності

Для людей з інвалідністю І групи встановлено такі вимоги до страхового стажу:

до 25 років включно — не менше 1 року;

від 26 до 28 років — 2 роки;

від 29 до 31 року — 3 роки;

від 32 до 34 років — 4 роки;

від 35 до 37 років — 5 років;

від 38 до 40 років — 6 років;

від 41 до 43 років — 7 років;

від 44 до 48 років — 8 років;

від 49 до 53 років — 9 років;

від 54 до 59 років — 10 років.

Вимоги до стажу для II та III груп інвалідності

Для осіб з інвалідністю II та III груп діють такі норми:

до 23 років — 1 рік стажу;

від 24 до 26 років — 2 роки;

від 27 до 28 років — 3 роки;

від 29 до 31 року — 4 роки;

від 32 до 33 років — 5 років;

від 34 до 35 років — 6 років;

від 36 до 37 років — 7 років;

від 38 до 39 років — 8 років;

від 40 до 42 років — 9 років;

від 43 до 45 років — 10 років;

від 46 до 48 років — 11 років;

від 49 до 51 року — 12 років;

від 52 до 55 років — 13 років;

від 56 до 59 років — 14 років.

Групу інвалідності, причини її виникнення, дату встановлення та строк дії визначають за результатами оцінювання повсякденної життєдіяльності людини

Скільки отримують люди з інвалідністю

Розмір виплат по інвалідності визначають у відсотках від пенсії за віком:

100% — для людей з інвалідністю І групи;

90% — для людей з інвалідністю II групи;

50% — для людей з інвалідністю III групи.

Пенсію по інвалідності призначають з дня офіційного встановлення інвалідності. Виплати нараховують на весь строк її дії за умови, що заява подана не пізніше ніж через три місяці після встановлення інвалідності. Якщо людина звернулася пізніше, пенсію виплачують з дня подання заяви.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю I групи мають найважчі проблеми зі здоров’ям. Більшість із них потребує постійної допомоги та не може повністю обходитися без підтримки інших. У 2026 році держава передбачає для таких громадян фінансову підтримку й різні соціальні пільги.

Також ми розповідали, що пенсійні виплати можна отримувати не тільки від держави. В Україні уже понад двадцять років працює система недержавних пенсійних фондів, яка дає змогу самостійно відкладати кошти та мати додатковий дохід після виходу на пенсію.