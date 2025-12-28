Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Пенсії по інвалідності — розмір та вимоги до стажу у 2026 році

Пенсії по інвалідності — розмір та вимоги до стажу у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 28 грудня 2025 05:45
Пенсії по інвалідності для I, II та III групи — вимоги до стажу та розмір виплат у 2026 році
Людина тримає гроші в руці. Фото: Unsplash

Пенсію по інвалідності в Україні можуть оформити лише громадяни, яким офіційно встановили стійке порушення функцій організму. Для призначення виплат людина повинна мати страховий стаж, який залежить від віку особи на момент встановлення інвалідності та її групи.

Про те, скільки років стажу потрібно мати українцям для оформлення пенсії по інвалідності у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України

Реклама
Читайте також:

Хто зможе оформити пенсію по інвалідності у 2026 році

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", пенсія по інвалідності є видом державного матеріального забезпечення. Її призначають людям, які внаслідок захворювання або травми повністю чи частково втратили працездатність. Обов’язковою умовою для отримання такої пенсії є наявність необхідного страхового стажу.

Який страховий стаж потрібен для I групи інвалідності

Для людей з інвалідністю І групи встановлено такі вимоги до страхового стажу:

  • до 25 років включно — не менше 1 року;
  • від 26 до 28 років — 2 роки;
  • від 29 до 31 року — 3 роки;
  • від 32 до 34 років — 4 роки;
  • від 35 до 37 років — 5 років;
  • від 38 до 40 років — 6 років;
  • від 41 до 43 років — 7 років;
  • від 44 до 48 років — 8 років;
  • від 49 до 53 років — 9 років;
  • від 54 до 59 років — 10 років.

Вимоги до стажу для II та III груп інвалідності

Для осіб з інвалідністю II та III груп діють такі норми:

  • до 23 років — 1 рік стажу;
  • від 24 до 26 років — 2 роки;
  • від 27 до 28 років — 3 роки;
  • від 29 до 31 року — 4 роки;
  • від 32 до 33 років — 5 років;
  • від 34 до 35 років — 6 років;
  • від 36 до 37 років — 7 років;
  • від 38 до 39 років — 8 років;
  • від 40 до 42 років — 9 років;
  • від 43 до 45 років — 10 років;
  • від 46 до 48 років — 11 років;
  • від 49 до 51 року — 12 років;
  • від 52 до 55 років — 13 років;
  • від 56 до 59 років — 14 років.

Групу інвалідності, причини її виникнення, дату встановлення та строк дії визначають за результатами оцінювання повсякденної життєдіяльності людини

Скільки отримують люди з інвалідністю

Розмір виплат по інвалідності визначають у відсотках від пенсії за віком:

  • 100% — для людей з інвалідністю І групи;
  • 90% — для людей з інвалідністю II групи;
  • 50% — для людей з інвалідністю III групи.

Пенсію по інвалідності призначають з дня офіційного встановлення інвалідності. Виплати нараховують на весь строк її дії за умови, що заява подана не пізніше ніж через три місяці після встановлення інвалідності. Якщо людина звернулася пізніше, пенсію виплачують з дня подання заяви.

Раніше ми писали, що люди з інвалідністю I групи мають найважчі проблеми зі здоров’ям. Більшість із них потребує постійної допомоги та не може повністю обходитися без підтримки інших. У 2026 році держава передбачає для таких громадян фінансову підтримку й різні соціальні пільги.

Також ми розповідали, що пенсійні виплати можна отримувати не тільки від держави. В Україні уже понад двадцять років працює система недержавних пенсійних фондів, яка дає змогу самостійно відкладати кошти та мати додатковий дохід після виходу на пенсію.

виплати пенсії інвалідність стаж соцвиплати особа з інвалідністю
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації