Мінімальні страхові внески у 2026 році — нові суми та на що вони впливають

Гривні лежать на аркуші паперу. Фото: Новини.LIVE

З початку 2026 року в Україні відбудеться підвищення мінімальної заробітної плати. Вона зросте з 8 000 до 8 647 гривень. У зв’язку з цим автоматично зміниться і мінімальний розмір страхового внеску для українців.

Про те, на скільки підвищать мінімальний розмір страхового внеску у 2026 році, пояснили в Пенсійному фонді України.

Яку суму добровільного внеску потрібно буде сплачувати у 2026 році

Підвищення мінімальної зарплати вплине, зокрема, на суму добровільних внесків, які громадяни сплачують для зарахування страхового стажу. Щоб у 2026 році один місяць був повністю зарахований до страхового стажу, добровільний платіж має дорівнювати або перевищувати мінімальний страховий внесок.

Його розмір обчислюється шляхом множення мінімальної заробітної плати на ставку єдиного соціального внеску, яка становить 22%. З урахуванням нової мінімальної зарплати у 8 647 гривень, мінімальний страховий внесок у 2026 році становитиме 1 902,34 гривні на місяць.

Саме цю суму необхідно сплатити за договором добровільної участі, щоб один місяць був зарахований до страхового стажу в повному обсязі.

Скільки стажу потрібно для призначення пенсії у 2026 році

В Пенсійному фонді нагадали, що з 1 січня 2026 року в Україні набирають чинності оновлені правила призначення пенсії за віком. Держава поступово підвищує вимоги до тривалості страхового стажу.

Пенсію за віком можуть призначати у 60, 63 або 65 років — залежно від того, скільки років офіційної зайнятості має людина. Кількість страхового стажу визначається станом на дату досягнення відповідного пенсійного віку.

У 2026 році, відповідно до статті 26 Закону України "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування", діятимуть такі вимоги:

для призначення пенсії у 60 років необхідно мати не менше 33 років страхового стажу;

якщо такого стажу немає, право на пенсію у 63 роки матимуть особи з мінімум 23 роками стажу;

за відсутності й цих умов пенсійне забезпечення можливе з 65 років, але за наявності щонайменше 15 років страхового стажу.

Вимоги до стажу у 2026 році. Фото: Скриншот

Громадянам, які не змогли накопичити навіть 15 років страхового стажу, передбачена державна соціальна підтримка. Така допомога призначається та виплачується через Пенсійний фонд України.

У Пенсійному фонді також звертають увагу, що людина досягла пенсійного віку (60, 63 або 65 років) у 2025 році, але подає заяву на призначення пенсії вже у 2026 році, до неї застосовуються вимоги, що діяли у 2025 році.

