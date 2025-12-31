Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelРинок нерухомостіFashionМандриДім та городПогодаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімВійськова економікаТранспортМетеоАвтоКіно та серіалиМодаПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка В якому транспорті пенсіонери платитимуть у 2026 році

В якому транспорті пенсіонери платитимуть у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 31 грудня 2025 18:25
Безплатний проїзд для пенсіонерів — де не буде пільг у 2026 році
Жінка похилого віку в поїзді. Фото: УНІАН

Українці, які офіційно вийшли на після 60 років, мають право на державні пільги. Однією з найпопулярніших є безплатний проїзд у громадському транспорті. Проте інколи пенсіонерам доводиться купувати квиток.

Про те, в якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг та за що їх можуть оштрафувати у 2026 році, зазначається в постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Реклама
Читайте також:

Який транспорт залишиться безплатним для пенсіонерів у 2026 році

Згідно з постановою, пенсіонери можуть безплатно користуватися такими видами громадського транспорту:

  • трамваями;
  • тролейбусами;
  • міськими автобусами;
  • приміськими електричками.

Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Маршрутки також доступні для пільгового проїзду, але кількість безплатних місць обмежена і визначається місцевою владою.

В якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у 2026 році

Пільги на проїзд не поширюються на таксі, бо воно не вважається громадським транспортом. Також доведеться платити за поїздки міжміськими автобусами та потягами — пільговий проїзд на них не діє.

Чому пенсіонера можуть оштрафувати в транспорті у 2026 році

Щоб проїхати безплатно, потрібно мати пенсійне посвідчення. Якщо його немає, треба купити квиток. У разі відсутності і посвідчення, і квитка контролер може виписати штраф.

Згідно зі статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу — 20-кратна ціна квитка. Наприклад, у Києві це близько 160 гривень. Хоча інспектори інколи ідуть на поступки громадянам похилого віку, без документа уникнути штрафу вдається не завжди.

Раніше ми писали, що у 2026 році деякі українці зможуть безплатно користуватися маршрутками. Ця пільга передбачена для соціально вразливих груп населення.

Також ми розповідали, що у 2026 році пенсійний вік залишиться тим самим, але правила виходу на пенсію стануть суворішими. Через це не всі зможуть одразу оформити пенсію. Водночас держава збереже пільги для людей 60+, а деяким пенсіонерам мають підвищити виплати.

транспорт пенсіонери пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації