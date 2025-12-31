Безплатний проїзд для пенсіонерів — де не буде пільг у 2026 році

Жінка похилого віку в поїзді. Фото: УНІАН

Українці, які офіційно вийшли на після 60 років, мають право на державні пільги. Однією з найпопулярніших є безплатний проїзд у громадському транспорті. Проте інколи пенсіонерам доводиться купувати квиток.

Про те, в якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг та за що їх можуть оштрафувати у 2026 році, зазначається в постанові Кабміну "Про безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування".

Який транспорт залишиться безплатним для пенсіонерів у 2026 році

Згідно з постановою, пенсіонери можуть безплатно користуватися такими видами громадського транспорту:

трамваями;

тролейбусами;

міськими автобусами;

приміськими електричками.

Для цього достатньо показати пенсійне посвідчення. Маршрутки також доступні для пільгового проїзду, але кількість безплатних місць обмежена і визначається місцевою владою.

В якому транспорті пенсіонери не матимуть пільг у 2026 році

Пільги на проїзд не поширюються на таксі, бо воно не вважається громадським транспортом. Також доведеться платити за поїздки міжміськими автобусами та потягами — пільговий проїзд на них не діє.

Чому пенсіонера можуть оштрафувати в транспорті у 2026 році

Щоб проїхати безплатно, потрібно мати пенсійне посвідчення. Якщо його немає, треба купити квиток. У разі відсутності і посвідчення, і квитка контролер може виписати штраф.

Згідно зі статтею 135 Кодексу України про адміністративні правопорушення, розмір штрафу — 20-кратна ціна квитка. Наприклад, у Києві це близько 160 гривень. Хоча інспектори інколи ідуть на поступки громадянам похилого віку, без документа уникнути штрафу вдається не завжди.

Раніше ми писали, що у 2026 році деякі українці зможуть безплатно користуватися маршрутками. Ця пільга передбачена для соціально вразливих груп населення.

Також ми розповідали, що у 2026 році пенсійний вік залишиться тим самим, але правила виходу на пенсію стануть суворішими. Через це не всі зможуть одразу оформити пенсію. Водночас держава збереже пільги для людей 60+, а деяким пенсіонерам мають підвищити виплати.