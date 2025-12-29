Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоПогодаАвтоКіно та серіалиМодаLifeЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Безплатний проїзд в маршрутках — хто матиме пільги у 2026 році

Безплатний проїзд в маршрутках — хто матиме пільги у 2026 році

Ua ru
Дата публікації: 29 грудня 2025 19:20
Пільговий проїзд в маршрутках — хто звільняється від оплати у 2026 році
Люди виходять з маршрутки. Фото: УНІАН

У 2026 році в Україні деякі громадяни матимуть право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі. Держава гарантує цю пільгу соціально вразливим групам населення. 

Про те, хто зможе безплатно їздити в маршрутках і що робити в разі відмови у 2026 році, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Реклама
Читайте також:

Хто має право на безплатний проїзд в маршрутках

Право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі мають:

  • діти з багатодітних сімей;
  • люди з інвалідністю внаслідок війни;
  • військовослужбовці строкової служби;
  • учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
  • діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС;
  • діти до 6 років, якщо вони не займають окремого місця;
  • батьки загиблих або зниклих безвісти захисників України;
  • військові, які втратили працездатність унаслідок бойових дій;
  • реабілітовані громадяни з інвалідністю через політичні репресії;
  • працівники Нацполіції та СБУ під час виконання службових обов’язків;
  • люди з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;
  • постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (II категорія);
  • ветерани правоохоронних і силових структур, зокрема поліції, прокуратури, ДСНС, СБУ та інших відомств.

Чи може водій відмовити у пільговому проїзді

Якщо маршрутка працює на загальному автобусному маршруті, водій не має права відмовляти пільговику в безплатному проїзді. Такі дії є незаконними й можуть призвести до адміністративної відповідальності.

У разі, якщо водій вимагає оплату або відмовляється їхати далі, пасажирам варто звертатися до поліції та зафіксувати деталі інциденту: номер маршруту, назву перевізника, дату і час події, дані водія та номер транспортного засобу. Також варто зберегти квиток і знайти свідків.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити однаковий зразок квитків для всього громадського транспорту. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Також ми розповідали, що метро залишається важливим видом транспорту в великих містах. У 2026 році для більшості пасажирів проїзд залишиться платним, але низка громадян зможе їздити в підземці безплатно.

транспорт маршрутки пільги проїзд громадський транспорт
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації