Пільговий проїзд в маршрутках — хто звільняється від оплати у 2026 році

Безплатний проїзд в маршрутках — хто матиме пільги у 2026 році
У 2026 році в Україні деякі громадяни матимуть право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі. Держава гарантує цю пільгу соціально вразливим групам населення.
Про те, хто зможе безплатно їздити в маршрутках і що робити в разі відмови у 2026 році, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".
Хто має право на безплатний проїзд в маршрутках
Право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі мають:
- діти з багатодітних сімей;
- люди з інвалідністю внаслідок війни;
- військовослужбовці строкової служби;
- учасники бойових дій та прирівняні до них особи;
- діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС;
- діти до 6 років, якщо вони не займають окремого місця;
- батьки загиблих або зниклих безвісти захисників України;
- військові, які втратили працездатність унаслідок бойових дій;
- реабілітовані громадяни з інвалідністю через політичні репресії;
- працівники Нацполіції та СБУ під час виконання службових обов’язків;
- люди з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;
- постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (II категорія);
- ветерани правоохоронних і силових структур, зокрема поліції, прокуратури, ДСНС, СБУ та інших відомств.
Чи може водій відмовити у пільговому проїзді
Якщо маршрутка працює на загальному автобусному маршруті, водій не має права відмовляти пільговику в безплатному проїзді. Такі дії є незаконними й можуть призвести до адміністративної відповідальності.
У разі, якщо водій вимагає оплату або відмовляється їхати далі, пасажирам варто звертатися до поліції та зафіксувати деталі інциденту: номер маршруту, назву перевізника, дату і час події, дані водія та номер транспортного засобу. Також варто зберегти квиток і знайти свідків.
