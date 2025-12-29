Пільговий проїзд в маршрутках — хто звільняється від оплати у 2026 році

Люди виходять з маршрутки. Фото: УНІАН

У 2026 році в Україні деякі громадяни матимуть право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі. Держава гарантує цю пільгу соціально вразливим групам населення.

Про те, хто зможе безплатно їздити в маршрутках і що робити в разі відмови у 2026 році, розповіли фахівці "Безоплатної правничої допомоги".

Реклама

Читайте також:

Хто має право на безплатний проїзд в маршрутках

Право на безоплатний проїзд у маршрутних таксі мають:

діти з багатодітних сімей;

люди з інвалідністю внаслідок війни;

військовослужбовці строкової служби;

учасники бойових дій та прирівняні до них особи;

діти з інвалідністю, пов’язаною з аварією на ЧАЕС;

діти до 6 років, якщо вони не займають окремого місця;

батьки загиблих або зниклих безвісти захисників України;

військові, які втратили працездатність унаслідок бойових дій;

реабілітовані громадяни з інвалідністю через політичні репресії;

працівники Нацполіції та СБУ під час виконання службових обов’язків;

люди з інвалідністю І та II груп, діти з інвалідністю та один супроводжуючий;

постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи (І категорія) та ліквідатори аварії (II категорія);

ветерани правоохоронних і силових структур, зокрема поліції, прокуратури, ДСНС, СБУ та інших відомств.

Чи може водій відмовити у пільговому проїзді

Якщо маршрутка працює на загальному автобусному маршруті, водій не має права відмовляти пільговику в безплатному проїзді. Такі дії є незаконними й можуть призвести до адміністративної відповідальності.

У разі, якщо водій вимагає оплату або відмовляється їхати далі, пасажирам варто звертатися до поліції та зафіксувати деталі інциденту: номер маршруту, назву перевізника, дату і час події, дані водія та номер транспортного засобу. Також варто зберегти квиток і знайти свідків.

Раніше ми писали, що в Україні планують запровадити однаковий зразок квитків для всього громадського транспорту. Нові правила почнуть діяти з 1 січня 2026 року.

Також ми розповідали, що метро залишається важливим видом транспорту в великих містах. У 2026 році для більшості пасажирів проїзд залишиться платним, але низка громадян зможе їздити в підземці безплатно.