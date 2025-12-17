Відео
Головна Економіка Підтримка УБД — в якому транспорті надаватимуть пільги у січні

Підтримка УБД — в якому транспорті надаватимуть пільги у січні

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 18:15
Пільговий проїзд для УБД у січні 2026 року — правила
Військові виходять з потяга. Фото: УНІАН

Після початку повномасштабного вторгнення тисячі українців стали на захист країни. Держава передбачила для учасників бойових дій (УБД) низку соціальних гарантій, зокрема й транспортні пільги. 

Про те, якими видами транспорту УБД зможуть користуватись безплатно у 2026 році, розповідає редакція сайту Новини.LIVE.

Читайте також:

Безплатний проїзд у міському та міжміському транспорті у 2026 році

На сайті "Армія Inform" зазначається, що згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій мають право на безплатний проїзд:

  • у приміських поїздах;
  • у водному транспорті;
  • у всіх видах міського пасажирського транспорту;
  • в автомобільному транспорті загального користування у сільській місцевості;
  • в автобусах приміських та міжміських маршрутів, зокрема внутрішньорайонних, обласних і міжобласних.

Відстань та місце проживання значення не мають. Для користування пільгою потрібно пред’явити посвідчення УБД. Якщо в місті діє електронна система оплати проїзду, також необхідно отримати безплатний електронний квиток.

Пільги на залізничному транспорті у 2026 році

На сайті Укрзалізниці зазначається, що окремі категорії громадян, зокрема захисники та ветерани, мають право на пільговий або безплатний проїзд залізницею в межах України. Це стосується:

  1. Учасників бойових дій, які можуть раз на два роки здійснити безплатну поїздку в обидва боки або раз на рік скористатися знижкою 50%.
  2. Батьків військових, які загинули, померли або зникли безвісти під час служби. Вони мають 50% знижку вартості проїзду у пасажирських поїздах усіх категорій та типів вагонів.

Ці пільги діють лише для поїздок територією України. Для оформлення пільгових квитків УБД необхідно мати посвідчення та талонні листи, які видаються разом із документом одразу на кілька років. Придбати такі квитки можна тільки в залізничних касах.

Раніше ми писали, що в Україні функціонує розгалужена система громадського транспорту — від автобусів до метро. У 2026 році проїзд для більшості пасажирів буде платним, однак окремі групи громадян зможуть користуватися пільгами.

Також ми розповідали, що військові, яким надано статус учасника бойових дій, мають право на державні пільги. Вони та членів їхніх сімей можуть зменшити витрат на комунальні послуги та отримати іншу підтримку.

Укрзалізниця транспорт пільги УБД проїзд
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
