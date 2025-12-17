Льготный проезд для УБД в январе 2026 года — правила

Военные выходят из поезда. Фото: УНИАН

После начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев стали на защиту страны. Государство предусмотрело для участников боевых действий (УБД) ряд социальных гарантий, в том числе и транспортные льготы.

О том, какими видами транспорта УБД смогут пользоваться бесплатно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Бесплатный проезд в городском и междугородном транспорте в 2026 году

На сайте "Армия Inform" отмечается, что согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд:

в пригородных поездах;

в водном транспорте;

во всех видах городского пассажирского транспорта;

в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;

в автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонных, областных и межобластных.

Расстояние и место жительства значения не имеют. Для пользования льготой нужно предъявить удостоверение УБД. Если в городе действует электронная система оплаты проезда, также необходимо получить бесплатный электронный билет.

Льготы на железнодорожном транспорте в 2026 году

На сайте Укрзализныци отмечается, что отдельные категории граждан, в частности защитники и ветераны, имеют право на льготный или бесплатный проезд железной дорогой в пределах Украины. Это касается:

Участников боевых действий, которые могут раз в два года осуществить бесплатную поездку в обе стороны или раз в год воспользоваться скидкой 50%. Родителей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы. Они имеют 50% скидку стоимости проезда в пассажирских поездах всех категорий и типов вагонов.

Эти льготы действуют только для поездок по территории Украины. Для оформления льготных билетов УБД необходимо иметь удостоверение и талонные листы, которые выдаются вместе с документом сразу на несколько лет. Приобрести такие билеты можно только в железнодорожных кассах.

Ранее мы писали, что в Украине функционирует разветвленная система общественного транспорта — от автобусов до метро. В 2026 году проезд для большинства пассажиров будет платным, однако отдельные группы граждан смогут пользоваться льготами.

Также мы рассказывали, что военные, которым предоставлен статус участника боевых действий, имеют право на государственные льготы. Они и члены их семей могут уменьшить расходы на коммунальные услуги и получить другую поддержку.