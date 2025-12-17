Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Поддержка УБД — в каком транспорте будут льготы в январе

Поддержка УБД — в каком транспорте будут льготы в январе

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 18:15
Льготный проезд для УБД в январе 2026 года — правила
Военные выходят из поезда. Фото: УНИАН

После начала полномасштабного вторжения тысячи украинцев стали на защиту страны. Государство предусмотрело для участников боевых действий (УБД) ряд социальных гарантий, в том числе и транспортные льготы.

О том, какими видами транспорта УБД смогут пользоваться бесплатно в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Бесплатный проезд в городском и междугородном транспорте в 2026 году

На сайте "Армия Inform" отмечается, что согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий имеют право на бесплатный проезд:

  • в пригородных поездах;
  • в водном транспорте;
  • во всех видах городского пассажирского транспорта;
  • в автомобильном транспорте общего пользования в сельской местности;
  • в автобусах пригородных и междугородных маршрутов, в частности внутрирайонных, областных и межобластных.

Расстояние и место жительства значения не имеют. Для пользования льготой нужно предъявить удостоверение УБД. Если в городе действует электронная система оплаты проезда, также необходимо получить бесплатный электронный билет.

Льготы на железнодорожном транспорте в 2026 году

На сайте Укрзализныци отмечается, что отдельные категории граждан, в частности защитники и ветераны, имеют право на льготный или бесплатный проезд железной дорогой в пределах Украины. Это касается:

  1. Участников боевых действий, которые могут раз в два года осуществить бесплатную поездку в обе стороны или раз в год воспользоваться скидкой 50%.
  2. Родителей военных, погибших, умерших или пропавших без вести во время службы. Они имеют 50% скидку стоимости проезда в пассажирских поездах всех категорий и типов вагонов.

Эти льготы действуют только для поездок по территории Украины. Для оформления льготных билетов УБД необходимо иметь удостоверение и талонные листы, которые выдаются вместе с документом сразу на несколько лет. Приобрести такие билеты можно только в железнодорожных кассах.

Ранее мы писали, что в Украине функционирует разветвленная система общественного транспорта — от автобусов до метро. В 2026 году проезд для большинства пассажиров будет платным, однако отдельные группы граждан смогут пользоваться льготами.

Также мы рассказывали, что военные, которым предоставлен статус участника боевых действий, имеют право на государственные льготы. Они и члены их семей могут уменьшить расходы на коммунальные услуги и получить другую поддержку.

Укрзализныця транспорт льготы УБД проезд
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации