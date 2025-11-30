Гарантии для родителей УБД — какие скидки может получить мать защитника в декабре

Пожилая женщина заполняет документы. Фото: УНИАН

Украинские военнослужащие, получившие статус участников боевых действий (УБД), имеют право на дополнительную государственную поддержку. Это означает, что защитникам предоставляются различные льготы, в частности по оплате коммунальных услуг и других важных сфер жизни. Это касается и членов их семей.

О том, на какие именно льготы смогут претендовать родители УБД в декабре 2025 года, напомнили в Министерстве по делам ветеранов.

Льготы для родителей участников боевых действий в декабре 2025 года

Граждане со статусом УБД имеют право на определенный перечень государственных льгот, часть из которых может быть оформлена и для их близких родственников. В частности, родители военных могут получить скидки на:

содержание жилья;

жилищно-коммунальные услуги;

топливо, которое используется для отопления.

При определении размера скидки на отопление применяется норма: 21 кв. м отапливаемой площади на каждого зарегистрированного жителя, который имеет право на льготу, плюс дополнительные 10,5 кв. м на всю семью.

Кому могут предоставить льготу на большую площадь

Семьи, которые полностью состоят из нетрудоспособных лиц (например, неработающие родители), могут получить 75% скидки на оплату газа, причем на двойную норму площади. В таком случае льгота охватывает:

42 кв. м на каждого члена семьи, имеющего право на льготу;

дополнительные 21 кв. м на всю семью защитника.

Если в семье есть льготники, которым предусмотрено менее 75% скидки, расчет все равно осуществляется, исходя из максимально возможного уровня — 75%.

Чтобы воспользоваться скидками в декабре, родители должны проживать вместе с военнослужащим, который имеет статус УБД. Вид жилья или форма собственности не влияют на возможность оформления льгот.

Ранее мы писали, что военным, которые участвуют в защите Украины от российской агрессии, предоставляют статус участника боевых действий (УБД) — это касается как контрактников, так и добровольцев. Вместе с тем, они получают специальную медаль.

Также мы рассказывали, что государство поддерживает военных и их семьи с помощью льгот, которые частично покрывают расходы на жилье, коммунальные услуги и другие нужды. Родственники защитников также могут пользоваться социальными гарантиями и скидками.