Гарантії для батьків УБД — які знижки може отримати мати захисника у грудні

Жінка похилого віку заповнює документи. Фото: УНІАН

Українські військовослужбовці, які отримали статус учасників бойових дій (УБД), мають право на додаткову державну підтримку. Це означає, що захисникам надаються різні пільги, зокрема щодо оплати комунальних послуг та інших важливих сфер життя. Це стосується і членів їхніх родин.

Про те, на які саме пільги зможуть претендувати батьки УБД у грудні 2025 року, нагадали в Міністерстві у справах ветеранів.

Пільги для батьків учасників бойових дій у грудні 2025 року

Громадяни зі статусом УБД мають право на певний перелік державних пільг, частина з яких може бути оформлена й для їхніх близьких родичів. Зокрема, батьки військових можуть отримати знижки на:

утримання житла;

житлово-комунальні послуги;

паливо, яке використовується для опалення.

Під час визначення розміру знижки на опалення застосовується норма: 21 кв. м опалюваної площі на кожного зареєстрованого мешканця, який має право на пільгу, плюс додаткові 10,5 кв. м на всю сім’ю.

Кому можуть надати пільгу на більшу площу

Сім’ї, які повністю складаються з непрацездатних осіб (наприклад, батьки, що не працюють), можуть отримати 75% знижки на оплату газу, причому на подвійну норму площі. У такому випадку пільга охоплює:

42 кв. м на кожного члена сім’ї, що має право на пільгу;

додаткові 21 кв. м на всю родину захисника.

Якщо у родині є пільговики, яким передбачено менше ніж 75% знижки, розрахунок все одно здійснюється, виходячи з максимально можливого рівня — 75%.

Щоб скористатися знижками у грудні, батьки повинні проживати разом із військовослужбовцем, який має статус УБД. Вид житла чи форма власності не впливають на можливість оформлення пільг.

