Главная Экономика Госгарантии для УБД — какие льготы будут в декабре

Госгарантии для УБД — какие льготы будут в декабре

Ua ru
Дата публикации 2 декабря 2025 19:10
Поддержка УБД в декабре — какие расходы защитников частично будет покрывать государство
Человек в военной форме. Фото: УНИАН

Для поддержки определенных категорий граждан, государство предусмотрело льготы на жилищно-коммунальные услуги. Размер скидки может варьироваться в пределах от 25% до 100%, в зависимости от статуса конкретного человека.

О том, какую поддержку гарантирует государство участникам боевых действий и членам их семей при оплате коммунальных платежей в декабре 2025 года, рассказали в Telegram-канале "Ты же Юрист".

Читайте также:

Какие коммунальные скидки будут предоставлять УБД в декабре

По закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий могут получить 75% скидки на:

  • приобретение топлива для отопления домохозяйств, которые не подключены к централизованному отоплению;
  • оплату жилья (квартирную плату) в пределах норм — 21 кв. м на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м на семью;
  • коммунальные услуги: газ, электроэнергию, воду, вывоз мусора и сжиженный газ в пределах установленных лимитов.

Если семья состоит только из нетрудоспособных людей скидка на газ для отопления предоставляется на большую площадь: 42 кв. м на каждого члена семьи и 21 кв. м на домохозяйство.

На кого из родственников УБД распространяются льготы

Скидки распространяются не только на ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе:

  • детей до 18 лет;
  • мужа или жену;
  • нетрудоспособных родителей;
  • лиц под опекой ветерана, проживающих вместе с ним;
  • совершеннолетних неженатых детей с инвалидностью I или II группы;
  • лицо, ухаживающее за ветераном с инвалидностью I группы (если он сам не в браке).

Льготы для УБД и членов их семьи, проживающих вместе с ними, предоставляются независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Деньги выплачивают в виде компенсации. То есть сначала льготник полностью оплачивает потребленные коммунальные услуги, а затем ему поступает возмещение. Стоит также отметить, что наличие долгов по коммуналке может стать основанием для прекращения выплат.

Ранее мы писали, что в Украине люди с тяжелыми заболеваниями могут получать пенсию по инвалидности и различные льготы. Однако многие не знают о своих законных правах и не пользуются ими.

Также мы рассказывали, что военные, которые имеют статус участников боевых действий (УБД), получают дополнительную государственную поддержку. Например, они имеют право на коммунальные льготы. Некоторые из них распространяются и на их родственников.

Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
