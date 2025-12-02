Поддержка УБД в декабре — какие расходы защитников частично будет покрывать государство

Человек в военной форме. Фото: УНИАН

Для поддержки определенных категорий граждан, государство предусмотрело льготы на жилищно-коммунальные услуги. Размер скидки может варьироваться в пределах от 25% до 100%, в зависимости от статуса конкретного человека.

О том, какую поддержку гарантирует государство участникам боевых действий и членам их семей при оплате коммунальных платежей в декабре 2025 года, рассказали в Telegram-канале "Ты же Юрист".

Какие коммунальные скидки будут предоставлять УБД в декабре

По закону "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий могут получить 75% скидки на:

приобретение топлива для отопления домохозяйств, которые не подключены к централизованному отоплению;

оплату жилья (квартирную плату) в пределах норм — 21 кв. м на каждого члена семьи плюс 10,5 кв. м на семью;

коммунальные услуги: газ, электроэнергию, воду, вывоз мусора и сжиженный газ в пределах установленных лимитов.

Если семья состоит только из нетрудоспособных людей скидка на газ для отопления предоставляется на большую площадь: 42 кв. м на каждого члена семьи и 21 кв. м на домохозяйство.

На кого из родственников УБД распространяются льготы

Скидки распространяются не только на ветерана, но и на членов его семьи, проживающих вместе:

детей до 18 лет;

мужа или жену;

нетрудоспособных родителей;

лиц под опекой ветерана, проживающих вместе с ним;

совершеннолетних неженатых детей с инвалидностью I или II группы;

лицо, ухаживающее за ветераном с инвалидностью I группы (если он сам не в браке).

Льготы для УБД и членов их семьи, проживающих вместе с ними, предоставляются независимо от вида жилья и формы собственности на него.

Деньги выплачивают в виде компенсации. То есть сначала льготник полностью оплачивает потребленные коммунальные услуги, а затем ему поступает возмещение. Стоит также отметить, что наличие долгов по коммуналке может стать основанием для прекращения выплат.

