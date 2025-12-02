Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Компанії
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Економіка Держгарантії для УБД — які пільги матимуть захисники в грудні

Держгарантії для УБД — які пільги матимуть захисники в грудні

Ua ru
Дата публікації: 2 грудня 2025 19:10
Підтримка УБД в грудні — які витрати захисників частково покриватиме держава
Людина в військовій формі. Фото: УНІАН

Для підтримки визначених категорій громадян, держава передбачила пільги на житлово-комунальні послуги. Розмір знижки може варіюватись в межах від 25% до 100%, залежно від статусу конкретної людини. 

Про те, яку підтримку гарантує держава учасникам бойових дій та членам їх сімей при оплаті комунальних платежів у грудні 2025 року, розповіли в Telegram-каналі "Ти ж Юрист".

Реклама
Читайте також:

Які комунальні знижки надаватимуть УБД у грудні 

За законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на:

  • придбання палива для опалення домогосподарств, які не підключені до централізованого опалення;
  • оплату житла (квартирну плату) в межах норм — 21 кв. м на кожного члена родини плюс 10,5 кв. м на сім’ю;
  • комунальні послуги: газ, електроенергію, воду, вивезення сміття та скраплений газ у межах встановлених лімітів.

Якщо родина складається лише з непрацездатних людей знижка на газ для опалення надається на більшу площу: 42 кв. м на кожного члена сім'ї та 21 кв. м на домогосподарство.

На кого з родичів УБД поширюються пільги

Знижки поширюються не лише на ветерана, а й на членів його сім’ї, які проживають разом:

  • дітей до 18 років;
  • чоловіка або дружину;
  • непрацездатних батьків;
  • осіб під опікою ветерана, які проживають разом із ним;
  • повнолітніх неодружених дітей з інвалідністю I чи II групи;
  • особу, що доглядає за ветераном з інвалідністю I групи (якщо він сам не у шлюбі).

Пільги для УБД та членів їх родини, які проживають разом з ними, надаються незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Гроші виплачують у вигляді компенсації. Тобто спершу пільговик повністю сплачує за спожиті комунальні послуги, а потім йому надходить відшкодування. Варто також зазначити, що наявність боргів по комуналці може стати підставою для припинення виплат. 

Раніше ми писали, що в Україні люди з тяжкими захворюваннями можуть отримувати пенсію по інвалідності та різні пільги. Проте багато хто не знає про свої законні права і не користується ними.

Також ми розповідали, що військові, які мають статус учасників бойових дій (УБД), отримують додаткову державну підтримку. Наприклад, вони мають право на комунальні пільги. Деякі з них поширюються й на їхніх родичів.

комунальні послуги пільги допомога УБД соціальний захист знижка
Андрій Жинкін - редактор
Автор:
Андрій Жинкін
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації