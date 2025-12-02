Підтримка УБД в грудні — які витрати захисників частково покриватиме держава

Людина в військовій формі. Фото: УНІАН

Для підтримки визначених категорій громадян, держава передбачила пільги на житлово-комунальні послуги. Розмір знижки може варіюватись в межах від 25% до 100%, залежно від статусу конкретної людини.

Про те, яку підтримку гарантує держава учасникам бойових дій та членам їх сімей при оплаті комунальних платежів у грудні 2025 року, розповіли в Telegram-каналі "Ти ж Юрист".

Реклама

Читайте також:

Які комунальні знижки надаватимуть УБД у грудні

За законом "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій можуть отримати 75% знижки на:

придбання палива для опалення домогосподарств, які не підключені до централізованого опалення;

оплату житла (квартирну плату) в межах норм — 21 кв. м на кожного члена родини плюс 10,5 кв. м на сім’ю;

комунальні послуги: газ, електроенергію, воду, вивезення сміття та скраплений газ у межах встановлених лімітів.

Якщо родина складається лише з непрацездатних людей знижка на газ для опалення надається на більшу площу: 42 кв. м на кожного члена сім'ї та 21 кв. м на домогосподарство.

На кого з родичів УБД поширюються пільги

Знижки поширюються не лише на ветерана, а й на членів його сім’ї, які проживають разом:

дітей до 18 років;

чоловіка або дружину;

непрацездатних батьків;

осіб під опікою ветерана, які проживають разом із ним;

повнолітніх неодружених дітей з інвалідністю I чи II групи;

особу, що доглядає за ветераном з інвалідністю I групи (якщо він сам не у шлюбі).

Пільги для УБД та членів їх родини, які проживають разом з ними, надаються незалежно від виду житла та форми власності на нього.

Гроші виплачують у вигляді компенсації. Тобто спершу пільговик повністю сплачує за спожиті комунальні послуги, а потім йому надходить відшкодування. Варто також зазначити, що наявність боргів по комуналці може стати підставою для припинення виплат.

Раніше ми писали, що в Україні люди з тяжкими захворюваннями можуть отримувати пенсію по інвалідності та різні пільги. Проте багато хто не знає про свої законні права і не користується ними.

Також ми розповідали, що військові, які мають статус учасників бойових дій (УБД), отримують додаткову державну підтримку. Наприклад, вони мають право на комунальні пільги. Деякі з них поширюються й на їхніх родичів.