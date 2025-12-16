Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Льготы в транспорте — для кого проезд будет бесплатным в 2026

Льготы в транспорте — для кого проезд будет бесплатным в 2026

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 16:10
Не только пенсионеры — кому не нужно будет платить в транспорте в 2026 году
Люди садятся в транспорт. Фото: УНИАН

В Украине работает широкая сеть общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. В 2026 году для большинства людей проезд останется платным, но определенные категории украинцев будут иметь льготы.

О том, кто будет иметь право на бесплатный проезд в транспорте в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Кто будет иметь право на льготный проезд в транспорте в 2026 году

В Департаменте социальной и ветеранской политики напомнили, что бесплатно пользоваться городским транспортом могут:

  • пенсионеры по возрасту;
  • дети из многодетных семей и их родители;
  • участники боевых действий и приравненные к ним лица;
  • бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей и гетто;
  • пострадавшие и реабилитированные участники Революции Достоинства;
  • дети-сироты и те, кто остался без родительской опеки;
  • люди с инвалидностью, в том числе вследствие войны, и их сопровождающие;
  • ветераны военной службы, работники полиции, пожарные и другие государственные служащие;
  • люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, и дети с инвалидностью, связанной с аварией;
  • неработающие граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или родственниками преклонного возраста;
  • учащиеся, курсанты военных учебных заведений и студенты некоторых образовательных учреждений. Однако некоторые категории имеют 50% скидку.

Как воспользоваться правом на льготный проезд

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пассажир должен иметь при себе удостоверение установленного образца, справку, подтверждающую льготный статус, или электронный льготный билет (если в городе работает автоматизированная система учета). Все документы должны быть действительными и соответствовать статусу льготника.

Ранее мы писали, что украинские пенсионеры могут ездить частью общественного транспорта бесплатно. Однако льготы действуют не везде, а потому иногда пожилым людям придется покупать билет на ряду с другими пассажирами.

Также мы рассказывали, что некоторые украинцы могут получить билеты на поезд бесплатно или со значительными скидками. Часть льготников могут воспользоваться этим правом в течение всего года, тогда как другие — только в определенные месяцы.

транспорт льготы проезд социальная защита общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации