Не только пенсионеры — кому не нужно будет платить в транспорте в 2026 году

В Украине работает широкая сеть общественного транспорта: автобусы, троллейбусы, трамваи и метро. В 2026 году для большинства людей проезд останется платным, но определенные категории украинцев будут иметь льготы.

О том, кто будет иметь право на бесплатный проезд в транспорте в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто будет иметь право на льготный проезд в транспорте в 2026 году

В Департаменте социальной и ветеранской политики напомнили, что бесплатно пользоваться городским транспортом могут:

пенсионеры по возрасту;

дети из многодетных семей и их родители;

участники боевых действий и приравненные к ним лица;

бывшие несовершеннолетние узники нацистских лагерей и гетто;

пострадавшие и реабилитированные участники Революции Достоинства;

дети-сироты и те, кто остался без родительской опеки;

люди с инвалидностью, в том числе вследствие войны, и их сопровождающие;

ветераны военной службы, работники полиции, пожарные и другие государственные служащие;

люди, пострадавшие от Чернобыльской катастрофы, и дети с инвалидностью, связанной с аварией;

неработающие граждане, которые ухаживают за людьми с инвалидностью или родственниками преклонного возраста;

учащиеся, курсанты военных учебных заведений и студенты некоторых образовательных учреждений. Однако некоторые категории имеют 50% скидку.

Как воспользоваться правом на льготный проезд

Чтобы воспользоваться правом на бесплатный проезд, пассажир должен иметь при себе удостоверение установленного образца, справку, подтверждающую льготный статус, или электронный льготный билет (если в городе работает автоматизированная система учета). Все документы должны быть действительными и соответствовать статусу льготника.

