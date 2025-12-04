Льготный проезд в транспорте — какие изменения готовят украинцам

Табличка с надписью "Бесплатно" на турникете. Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект №5651-2, который должен модернизировать систему предоставления льгот на проезд и отдельных социальных гарантий. После обсуждения депутаты решили продолжить работу над документом в рамках рабочей группы и доработать его перед вторым чтением.

О том, как хотят изменить систему оплаты проезда для льготных категорий граждан, рассказывает Судебно-юридическая газета.

Что хотят изменить для льготников

Законопроект направлен на обновление механизма предоставления транспортных льгот, чтобы решить накопившиеся проблемы в сфере пассажирских перевозок. Среди них:

возможные злоупотребления;

отсутствие инструментов для адресной поддержки;

отсутствие точного учета льготных пассажиров;

непрозрачная система компенсаций перевозчикам;

частые конфликты между перевозчиками и льготными категориями граждан.

Документ предлагает ввести электронный билет и автоматизированные системы учета, которые будут фиксировать каждую поездку льготника. Льготный проезд будет осуществляться по электронному или печатному билету, сформированному через региональные платформы или специальные программы.

Отдельно предусмотрено, что компенсацию за проезд военнослужащих, ветеранов войны и службы будет оплачивать государственный бюджет. Механизм и размер таких выплат будет определять Кабинет Министров.

Когда ждать изменений для льготников

В Комитете отмечают, что принятие законопроекта позволит создать единую прозрачную базу льготных пассажиров, обеспечить контроль фактических перевозок, точно подтверждать статус каждого льготного лица, уменьшить количество конфликтов и эффективнее использовать средства местных бюджетов.

Представители Комитета подчеркивают, что реформу ждут уже давно, ведь она должна повысить прозрачность, справедливость и доверие граждан к системе льготного проезда. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2028 года — это даст достаточно времени для технической и организационной подготовки.

