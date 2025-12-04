Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Систему оплаты проезда для льготников хотят изменить — детали

Систему оплаты проезда для льготников хотят изменить — детали

Ua ru
Дата публикации 4 декабря 2025 13:06
Льготный проезд в транспорте — какие изменения готовят украинцам
Табличка с надписью "Бесплатно" на турникете. Фото: УНИАН

Комитет Верховной Рады по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов рассмотрел законопроект №5651-2, который должен модернизировать систему предоставления льгот на проезд и отдельных социальных гарантий. После обсуждения депутаты решили продолжить работу над документом в рамках рабочей группы и доработать его перед вторым чтением.

О том, как хотят изменить систему оплаты проезда для льготных категорий граждан, рассказывает Судебно-юридическая газета.

Реклама
Читайте также:

Что хотят изменить для льготников

Законопроект направлен на обновление механизма предоставления транспортных льгот, чтобы решить накопившиеся проблемы в сфере пассажирских перевозок. Среди них:

  • возможные злоупотребления;
  • отсутствие инструментов для адресной поддержки;
  • отсутствие точного учета льготных пассажиров;
  • непрозрачная система компенсаций перевозчикам;
  • частые конфликты между перевозчиками и льготными категориями граждан.

Документ предлагает ввести электронный билет и автоматизированные системы учета, которые будут фиксировать каждую поездку льготника. Льготный проезд будет осуществляться по электронному или печатному билету, сформированному через региональные платформы или специальные программы.

Отдельно предусмотрено, что компенсацию за проезд военнослужащих, ветеранов войны и службы будет оплачивать государственный бюджет. Механизм и размер таких выплат будет определять Кабинет Министров.

Когда ждать изменений для льготников

В Комитете отмечают, что принятие законопроекта позволит создать единую прозрачную базу льготных пассажиров, обеспечить контроль фактических перевозок, точно подтверждать статус каждого льготного лица, уменьшить количество конфликтов и эффективнее использовать средства местных бюджетов.

Представители Комитета подчеркивают, что реформу ждут уже давно, ведь она должна повысить прозрачность, справедливость и доверие граждан к системе льготного проезда. Если закон примут, он вступит в силу 1 января 2028 года — это даст достаточно времени для технической и организационной подготовки.

Ранее мы писали, что метро — это удобный транспорт для крупных городов, которым ежедневно пользуются тысячи людей. Обычно за поездку нужно платить, но отдельные группы граждан имеют право ездить бесплатно.

Также мы рассказывали, что в декабре пенсионеры и дальше могут бесплатно пользоваться частью общественного транспорта. Однако льготы действуют не везде, поэтому иногда за проезд все же приходится платить.

транспорт льготы проезд оплата общественный транспорт
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации