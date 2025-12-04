Пільговий проїзд в транспорті — які зміни готують українцям

Табличка з написом "Безплатно" на турнікеті. Фото: УНІАН

Комітет Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів розглянув законопроєкт №5651-2, який має модернізувати систему надання пільг на проїзд та окремих соціальних гарантій. Після обговорення депутати вирішили продовжити роботу над документом у межах робочої групи та доопрацювати його перед другим читанням.

Про те, як хочуть змінити систему оплати проїзду для пільгових категорій громадян, розповідає Судово-юридична газета.

Реклама

Читайте також:

Що хочуть змінити для пільговиків

Законопроєкт спрямований на оновлення механізму надання транспортних пільг, щоб розв'язувати накопичені проблеми у сфері пасажирських перевезень. Серед них:

можливі зловживання;

брак інструментів для адресної підтримки;

відсутність точного обліку пільгових пасажирів;

непрозора система компенсацій перевізникам;

часті конфлікти між перевізниками й пільговими категоріями громадян.

Документ пропонує запровадити електронний квиток і автоматизовані системи обліку, які фіксуватимуть кожну поїздку пільговика. Пільговий проїзд здійснюватиметься за електронним або друкованим квитком, сформованим через регіональні платформи чи спеціальні програми.

Окремо передбачено, що компенсацію за проїзд військовослужбовців, ветеранів війни та служби оплачуватиме державний бюджет. Механізм і розмір таких виплат визначатиме Кабінет Міністрів.

Коли чекати на зміни для пільговиків

У Комітеті наголошують, що ухвалення законопроєкту дозволить створити єдину прозору базу пільгових пасажирів, забезпечити контроль фактичних перевезень, точно підтверджувати статус кожної пільгової особи, зменшити кількість конфліктів та ефективніше використовувати кошти місцевих бюджетів.

Представники Комітету підкреслюють, що на реформу чекають уже давно, адже вона має підвищити прозорість, справедливість і довіру громадян до системи пільгового проїзду. Якщо закон ухвалять, він набуде чинності 1 січня 2028 року — це дасть достатньо часу для технічної та організаційної підготовки.

Раніше ми писали, що метро — це зручний транспорт для великих міст, яким щодня користуються тисячі людей. Зазвичай за поїздку потрібно платити, але окремі групи громадян мають право їздити безплатно.

Також ми розповідали, що у грудні пенсіонери й далі можуть безплатно користуватися частиною громадського транспорту. Проте пільги діють не всюди, тому іноді за проїзд усе ж доводиться платити.