Скидки на билеты УЗ — для кого предусмотрены льготы в 2026

Скидки на билеты УЗ — для кого предусмотрены льготы в 2026

Ua ru
Дата публикации 15 декабря 2025 16:35
Скидки на билеты Укрзализныци — перечень льготников на 2026 год
Проводница проверяет билет пассажирки. Фото: УНИАН

Некоторые украинцы могут пользоваться услугами Укрзализныци бесплатно или с существенными скидками. Однако для некоторых категорий пассажиров льготы действуют не в течение всего года, а только в конкретные промежутки времени.

О том, кто сможет со скидкой путешествовать поездами Укрзализныци в 2026 году, рассказывает редакция сайта Новини.LIVE.

Кто пользуется скидками в течение всего года

Согласно Приложению 2 к "Правилам перевозки пассажиров, багажа, грузобагажа и почты железнодорожным транспортом Украины", отдельные категории пассажиров имеют право на скидки независимо от сезона. Это касается:

  1. Детей и учеников в возрасте от 6 до 14 лет. Они могут воспользоваться 25% скидкой на билеты во внутреннем сообщении.
  2. Студентов и учащихся учебных заведений — они имеют право на 50% скидку на проезд во всех вагонах внутреннего сообщения.

Участники боевых действий могут выбрать между бесплатным проездом один раз в два года или 50% скидкой один раз в год. В то же время родители военнослужащих, погибших, пропавших без вести или умерших, имеют право на 50% скидку на все поездки по железной дороге в пределах Украины.

Кто будет иметь 50% скидки на железнодорожные билеты до мая 2026 года

С 1 октября определенные категории украинцев могут экономить на внутренних поездках поездом. Укрзализныця предоставляет скидку 50% на билеты для таких категорий пассажиров:

  1. Лица с инвалидностью из-за войны I и II группы: бесплатный проезд один раз в год и 50% скидка с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.
  2. Лица с инвалидностью из-за войны III группы: бесплатный проезд один раз в два года или 50% скидка с 1 октября по 15 мая без ограничений поездок.
  3. Жертвы нацистских преследований: могут воспользоваться бесплатным проездом один раз в два года или получить 50% скидку с 1 октября по 15 мая без ограничений по количеству поездок.
  4. Люди с инвалидностью I группы и дети с инвалидностью: 50% скидки с 1 октября по 15 мая без лимита поездок. Сопровождающий (не более одного) также может воспользоваться такой скидкой во время совместной поездки.
  5. Сопровождающие лиц с инвалидностью из-за войны I группы и участников боевых действий: 50% скидка один раз в год во время сопровождения, а также 50% скидка с 1 октября по 15 мая без ограничений при совместной поездке.

Чтобы воспользоваться скидками, пассажиру необходимо предоставить удостоверение, подтверждающее право человека на льготу.

Ранее мы писали, что в декабре украинские пенсионеры и в дальнейшем имеют право на бесплатный проезд в транспорте. Однако льготы распространяются не на все виды перевозок, поэтому в отдельных случаях за поездку нужно будет заплатить.

Также мы рассказывали, что комитет Верховной Рады, который занимается социальной политикой и защитой прав ветеранов, рассмотрел законопроект №5651-2. Документ предусматривает обновление правил предоставления транспортных льгот и некоторых социальных гарантий.

Укрзализныця транспорт льготы железная дорога проезд скидка
Андрей Жинкин - редактор
Автор:
Андрей Жинкин
